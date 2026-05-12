Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ilk çeyreğinde ekonomiye 300 milyar TL’lik destek sağladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Banka, yılın ilk üç ayında küresel belirsizliklerin arttığı bir döneme rağmen güçlü bilanço yapısını koruyarak dengeli büyümesini sürdürdü. Mart 2026 itibarıyla toplam aktiflerini 439 milyar TL’ye çıkaran Banka, topladığı fonları yüzde 24,3 artışla 293 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Aynı dönemde artan fon kaynağını reel ekonomiye yönlendiren Bankanın nakdi finansman büyüklüğü 243 milyar TL olurken, 57 milyar TL’lik gayri nakdi finansman kalemleri ile ekonomiye sağlanan toplam katkısı 300 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2026 yılı ilk 3 aylık kârı %250’lik artışla 2 milyar 512 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka, yüzde 15,24 olan sermaye yeterlilik rasyosuyla g��çlü sermaye yapısını korumaya devam ederek reel ekonomiyi destekleme ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini her türlü piyasa koşulunda teyit etti.

“Katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz”

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü (V.) Müge Öner, Bankanın ilk çeyrek dönemindeki performansına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2026 yılına, jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticaretteki dönüşümün ekonomik dengeleri doğrudan etkilediği bir ortamda başladık. Artan belirsizliklere rağmen biz bu dönemi yalnızca yönetilmesi gereken bir süreç olarak değil, müşterilerimiz ve ülkemiz için daha fazla değer üretme sorumluluğu olarak ele aldık. Yılın ilk çeyreğinde verimlilik odağımızı koruyarak dengeli ve sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koyduk. Sağlıklı büyüme yaklaşımımızın somut bir göstergesi olarak da net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 250 oranında yükseltmeyi başardık. Katılım bankacılığı ilkelerine bağlı iş modelimiz bu dönemde finansal performansımızın yanı sıra oluşturduğumuz ekonomik değerin niteliğini de güçlendirdi. Güçlü büyüme performansımızla birlikte fonlama yapımızı reel ekonomiye yönlendirerek üretimi, ticareti ve ihracatı desteklemeye devam ediyoruz. Katılım bankacılığının güçlü bir temsilcisi olarak, katılım finansın ülkemizde hak ettiği ölçekte büyümesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye’nin üretim gücünü destekleyen, reel ekonomiyle güçlü bağ kuran katılım bankacılığı modelinin, önümüzdeki dönemde finans sektöründeki dönüşümde çok daha önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda yalnızca bankamızın büyümesine değil, katılım finans ekosisteminin gelişimine ve Türkiye’nin bu alanda küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı sunmak için çalışıyoruz.”

KOBİ’lere ve reel ekonomiye güçlü destek

Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ilk çeyreğinde özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran iş birliklerine odaklanırken, farklı sektörlerde geliştirdiği çözümlerle müşterilerinin teknolojiye ve finansmana erişimini daha esnek hale getirdi. Banka, kapsayıcı bankacılık yaklaşımı doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine yönelik ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürürken bireysel ve ticari müşterilerine yönelik çözümlerle ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliğine katkı sağladı.