Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro, 950 milyon euroya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS, UN Ro-Ro’yu 950 milyon euroya satın aldığını duyurdu. 1994 yılında kurulan UN Ro-Ro, 2007 yılında dünyanın önde gelen fon şirketlerinden KKR’ye 910 milyon Euro bedelle satılmıştı. UN Ro-Ro’yu satın alan Danimarkalı şirket ise 1866 yılında kurulmuş.

Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro’nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti. UN Ro-Ro’nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35’lik pazar payı bulunuyor. 2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

U.N. Ro-Ro 2007 yılında en büyük fon şirketlerinden biri olan KKR’ye 910 milyon euro karşılığında satılmıştı. KKR, 2014 yılında U.N. Ro-Ro’yu Esas & Actera konsorsiyumuna sattı.

NAKLİYECİLER KURDU

Kasım 1993’te 47 nakliyeci ve UND’nin bir araya gelerek AB ülkelerine en kolay ulaşım imkanını yaratmak amacıyla kurduğu UN Ro-Ro, kurulduğu dönemde tek bir gemi ve “UND Ro-Ro” adıyla hizmet veriyordu. Türkiyeli ihracatçı ve nakliyeciler UN Ro-Ro ile Akdeniz’de intermodal kısa deniz taşımacılığı hizmeti ile ilk kez tanışırken, şirket birkaç yıl içinde dünyanın en büyük kombine taşımacılık yapan firmalarından biri haline geldi. Olaylı bir satış sürecinin ardından UN Ro-Ro’yu portföyüne katan Kohlberg Kravis Robert (KKR), şirkete 6 yılda 260 milyon Euro daha yatırım yaptı. Bu sayede UN Ro-Ro, filosundaki gemi sayısını 9’dan 12’ye çıkardı.