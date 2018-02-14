ViaCon Türkiye’yi üretim üssü seçti

Türkiye ve dünyada karayolları ve demiryolları başta olmak üzere altyapı projeleri için çelik menfezler, çelik köprüler, alt/üst geçitler ve ekolojik köprülerin tasarım, üretim ve uygulamalarını yapan ViaCon Türkiye hedef büyüttü. Önceki yılı yüzde 17 büyüme ile tamamlayan şirket bu yılda aynı hızla büyümeyi hedefliyor. ViaCon Türkiye olarak, bugüne dek yurt içi ve yurt dışından çok sayıda proje için 1000’in üzerinde menfez ve köprü ürettiklerini anlatan ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, şirketin 2014 yılı başında, ViaConPolonya ve Kisan İnşaat ortaklığında kurulduğunu söyledi.

Geçen yıl müşteri sayılarını ciddi oranda artırdıklarını ifade eden Onur Başar, “2018 yılının hemen başında yaptığımız ihracat anlaşmaları ile 2017’nin çok ötesinde bir başarı yakalayacağımız bir yıl olmasını bekliyoruz. Son dönemde Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve İran’da yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu pazarlarda Türkiye’nin de gücü ile birlikte ciddi potansiyel görüyoruz. 2018’in hemen başında İran’daki ilk projemizin sevkiyatlarına başladık. 2018 yılında özellikle yüksek açıklıklı çelik köprü ürünlerini de üretmek üzere makine yatırımını devreye soktuk. Bu sayede ürün yelpazesini genişleterek hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında başarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Firma üretime aktif olarak başladığı 2014 yılı sonundan itibaren Romanya ve Etiyopya başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye’nin, hızla kalkınmasını sürdürdüğünü belirten Başar, bu gelişmenin ana ayaklarından birini de altyapı ve ulaştırma yatırımlarının oluşturduğunu vurguladı. Türkiye’de tamamen yerli malzeme, işçilik ve mühendislik ile ürettim yaptıklarını ve bu ürünlerin hızla ilerleyen ulaştırma projelerinde fark yarattığını vurgulayan Onur Başar, bu projelerin büyümelerinde büyük rol oynadığını kaydetti.

Üçüncü köprü bizim için dönüm noktası

Şirket olarak büyümelerinde dönüm noktası olarak adlandırabilecekleri iki proje olduğunu söyleyen Başar, “Dönüm noktası olarak bahsedebileceğimiz 2 projemiz bulunuyor. İlki İstanbul 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında gerçekleştirdiğimiz ekolojik köprü ve çelik menfez imalatları. İkincisi ise Etiyopya’da devam eden demiryolu projesi için üretimini yaptığımız çelik menfez ve altgeçitler. Bunlar teknolojik gelişmemiz ile birlikte bilgi birikimimizin hızla artmasına sebep oldu. Ürünlerimiz; estetik, çevreci ve ekonomik olmasından öte son derece hızlı imalata imkan vermesi ile öne çıkıyor. Zamandan edilen tasarruf birçok projede maliyetlerden çok daha fazla avantaj yaratıyor” diye konuştu.

Ekolojik köprü yapım aşamasının yolun genişliğine ve köprünün boyuna göre değişiklik gösterdiğini anlatan Başar, genellikle yapımının 1 ile 3 ay arasında sürdüğünü kaydetti. Türkiye’de yaptıkları ilk ekolojik köprü hakkında da bilgi veren Onur Başar, “İlk ekolojik köprümüz, İstanbul 3. Çevreyolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Avrupa yakası çıkışından 2 kilometre ileride bulunuyor. 4+4 şeritli otoyol üzerine inşa edilen köprünün en dar noktası 40 metre genişlikte” diye konuştu.

Hala yapım aşamasında olan önemli projelerinden birinin Dubai’de devam ettiğini kaydeden Onur Başar, “Türkiye’de üretim yapan tek firmayız. ViaCon Türkiye’nin başarısının anahtarı genç ve dinamik ekibi ve bize güvenen müşterilerimiz oldu” dedi.

Hayvanların doğal hayatını kolaylaştırıyoruz

Ekolojik köprünün faydalarından bahseden ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar şu bilgileri verdi: “Yolun iki tarafını birbirine bağlayan ve doğaya uygun bitki örtüsü ile kaplı olan ekolojik köprüler, canlılar için güvenli bir geçiş imkanı sağlar. Yapılan araştırmalar, ekolojik köprülerin vahşi yaşamın devamında oldukça olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Hayvanların ekolojik köprüye alışması bazen zaman alabiliyor. Yurt dışında yapılan araştırmalara göre, 2 seneden itibaren vahşi hayvanların ekolojik köprüleri kullanmaya başladığını göstermektedir.”