Borusan Grubu hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında görüşme yapmadığını duyurarak, "Böyle bir ihtiyaç yok" açıklamasını yaptı.

Borusan Grubu, bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında görüşme yapmadığını; grubun böyle bir ihtiyacı da olmadığını duyurdu.

Grubun borsada işlem gören Borusan Yatırım ve Pazarlama şirketi tarafından KAP'a yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan ve Borusan'ın yeniden yapılandırma istediği yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kim tarafından ileri sürüldüğü belli olmayan bir iddia ile yapılmak istenen toplam cirosu 17.1 milyar TL olan ve 9 bin kişiye istihdam sağlayan grubumuza zarar vermektir" denildi.

Açıklamada, Borusan Grubu'nun geçen yıl 1.3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiği belirtilerek, bu yıl da aynı tempoda yatırım yapmaya devam edeceği kaydedildi.