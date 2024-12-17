Yapıştırıcı sektöründe 30’uncu yaşını kutluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre; tesa 1994’te girdiği Türkiye pazarında geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle sanayi kuruluşlarının ve bireysel kullanıcıların çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Son 30 yılda istihdam ve makine yatırımının yanı sıra tesa’nın global yapısında Türkiye stratejik görev de üstlenmiş bulunuyor.

Üç kıtada altı üretim tesisine sahip olan tesa, 2023 yılında globalde 1,7 milyar Euro gelir elde etti. Özel kalemler hariç faaliyet kârı (EBIT) 266 milyon Euro’ya ulaşırken, satış kârlılığı ise %16 olarak gerçekleşti. Toplam gelirlerin %78’i endüstri segmentinden elde edilirken %22’si ise tüketici segmentinden sağlandı.

tesa Türkiye, bölgesel merkez olarak Orta Doğu, Afrika ve ihracat dâhilindeki ülkelerde her türlü iş akışı için bir üs görevi görüyor. Şirket, Türkiye’den Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat operasyonlarını da yürütüyor.

tesa Bant Türkiye’nin Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mete Konuralp “Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılında, tesa olarak bu dinamik ve kültürel açıdan zengin ülkede sürdürdüğümüz 30 yıllık yolculuğu kutlamaktan gurur duyuyoruz. Şirketimizin bu süre zarfında Türkiye ile derin bir ortaklık kurması ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlama kararlılığı, geleceğe dair hedeflerimize olan bağlılığımızın da bir göstergesi.” diyor.

tesa, yapışkan çözümleri pazarında 125 yılı aşkın süredir yeniliklere imza atıyor. Şirket, her yıl yaklaşık 100 yeni ürün piyasaya sürüyor. Mete Konuralp “İnovasyon, tesa'nın DNA’sının bir parçası. Bu yüzden tesa’nın tarihi, yapışkan çözümleri alanındaki devrim niteliğindeki yeniliklerin de tarihi diyebiliriz. Bu yaklaşım, yalnızca rekabet gücümüzü artırmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına da önemli katkılar sundu. Türkiye’yi birçok yenilikle tanıştırdık ve sürdürülebilir uygulamaları burada hayata geçirdik.” diye konuşuyor.