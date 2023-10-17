Yeni bir halka arz: 4,3 milyon yatırımcı katıldı

Borlease Otomotiv AŞ'nin halka arzı, 4 milyon 301 bin 297 yatırımcının ilgisini çekerek rekor katılım seviyesine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borlease Otomotiv, "Ayaklarınızı yerden kesiyoruz" sloganı ile gerçekleştirdiği halka arzını tamamladı.

Ek satış dahil satışa sunulan 51 milyon 700 bin TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler'in eş lider olduğu halka arza bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2,87 katı, kurumsal yatırımcıların da tahsisatın yaklaşık 10 katı talep iletildi.

Borlease Otomotiv halka arzı, rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan katılımcı sayısının yanında, hisse dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de tüm zamanların en fazla yatırımcıya ulaşan halka arzı olma unvanını elde etti.

Yüzde 40 kâr dağıtım taahhüdünün olumlu katkısı

Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022'de elde ettiği dağıtılabilir net dönem kârı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt yüksek yatırımcı teveccühü olarak katılımda etkisini gösterdi.

Ayrıca, rekor katılımda Borlease Otomotiv'in yatırımcıya sunduğu diğer önemli garantilerin de etkisi dikkati çekti. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak.

Yine Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Halka arzın diğer önemli etkenleri de katılım endeksine uygunluk ve fiyat istikrarı vurgusu oldu. Hisseler, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksine uygun olarak arz edildi. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

"Bu kârlılığı çok daha ileri taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, halka arz sonuçlarını ortaya konulan performans ve vizyonun yatırımcılar nezdinde oluşturduğu güvenin yansıması olarak değerlendirdiğini belirterek, "Çok uzun zamandır beklediğimiz ve çok ciddi hazırlandığımız bir süreci başarı ile bireysel katılımcıda rekor ile tamamladık. Çok mutluyuz. 2022'de elde ettiğimiz dağıtılabilir kârın, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceğimiz net dağıtılabilir dönem kârlarının asgari yüzde 40'ını nakit olarak dağıtacağımızı taahhüt etmiştik. Bunun yatırımcıda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, daha önceden de söylediğimiz büyük ölçüde yatırımlara aktaracak, çok ciddi bir çalışma disiplini, doğru hamleler ile bize güvenen yatırımcımızın ortak olacağı bu kârlılığı çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Global arenada Türk imzası

Hancan, çok zor geçen bir dönemi hem kârlılıklarını hem kapasitelerini artırarak geride bıraktıklarını aktardı. Şimdi de halka arz ile yepyeni bir döneme adım attıklarını kaydeden Hancan, elde ettikleri bu başarı hikayesini yatırımcılardan aldıkları güç ile çok daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Hancan, "1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020'de yaklaşık 283 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL'ye ulaştırdık. 2023 yarıyılında 470 milyon TL'ye ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibarıyla 1,2 milyar TL seviyesine ulaşmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Piyasanın organizasyon kapasitesi olarak en iyi durumdaki markalarından birisiyiz. Halka arzdan aldığımız güven ve destek ile bu alanda en güçlü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sixt Rent A Car olarak kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerinde olduklarının altını çizen Hancan, pazar paylarının 2022 sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde olduğunu aktardı.

Hancan, 2019-2022 arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi gelişim gösteren franchise ülkesi oldukları bilgisini paylaşarak, aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerinin yüzde 45'inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladıklarını kaydetti.

Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye'nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet verdiklerine dikkati çeken Hancan konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent A Car ile hava trafiğinin yüzde 90’ının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent A Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendi kurumsal şubelerimiz ve alt bayilik sistemini de geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz."