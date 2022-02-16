2022’de Şirketleri Etkileyecek Trendler

Yaşadığımız son iki yılın birçok şeyi değiştirdiğini söylemek herhalde abartı olmaz. Pandemiyle gelecek hızlandı. Bu süreçte tamamen farklı şekillerde çalışmayı, iş birliği yapmayı, hızla inovasyonlar gerçekleştirmeyi, esnek olmayı öğrendik. Şu bir gerçek, pandemiyle hızlanan bazı adımlar, önümüzdeki yıllarda devam edecek. Bugün gördüklerimiz, gelecekte çok daha güçlü olacak trendlerin ilk işaretleri.

Her yeni yılın başında, değişik kaynaklar o yılın teknoloji, iş, pazarlama, iş yeri trendleriyle ilgili öngörülerini ayrı ayrı açıklıyor. Aslında bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil, aralarında ciddi etkilenmeler var. İş trendleri arasında öne çıkanlar “dijitalleşme”, “verileştirme” ve “sanallaştırma”. Yani işlerin makinelere aktarılması. Bu konuyla ilgili temel teknolojik trendler yapay zeka (AI), makine öğrenmesi (ML), robotik, ve IoT. AI ve ML bunların içinde en ön planda olanlar. Yapay zekada 2022’de yaygınlaşacak uygulamalar ise şunlar:

Makine/Robot Destekli İşgücü: Kişilerin beceri ve yetkinliklerini desteklemek üzere insanların makinelerle veya onların yanında çalışması.

Daha İyi Dil Modelleme: İnsanları anlama ve anlaşılır bir dilde iletişim kurmayı hedefleyen 175 milyar parametre kullanan GPT-3 yerine 100 trilyon parametre kullanan GPT-4’ün geliştirilmesi.

Sibergüvenlikte AI: Artan sayıda bağlı cihazla yükselen tehdide karşı ağ trafiğini analiz edip kötü niyet belirtilerini yakalayan yapay zekâ.

Otonom Araçlar: Tesla otopilot uygulamalı araçlarını 2022’de piyasaya sunacak. Google, Apple, GM, Ford, Mercedes, BMW kısmen otonom araçlar üzerinde çalışıyor.

Yapay Zekanın 2022’deki ilk 5 kullanım şekli sanal asistanlar, bilgi yönetimi, otonom araçlar, dijital iş yeri ve kitle kaynaklı veri olacak. Sanal asistanlar, bilgi analizi ve yönetimi ve dijital iş yeri uygulamaları şirketlere tasarruf ve fayda sağlıyor mutlaka ama müşteri ve çalışan cephesinde durum ne, bir de ona bakalım.

TÜKETİCİ CEPHESİNDEKİ DURUM

Tüketiciler şirketler tarafından sayısal bir veri noktası gibi değil, insan gibi görülmek istiyor. Yapay zekalı işe yaramayan, çileden çıkaran çağrı merkezlerinden bıkmış durumdalar. Ne yazık ki teknoloji henüz doğru noktada değil. Geri bildirim verebilmeyi ve geri bildirimlerinin dikkate alınmasını bekliyorlar. Şirketler insanlara hizmet ettiklerini ve paralarını insanlardan kazandıklarını unutmuş görünüyor. 2022’de müşteri deneyimi öne çıkmak zorunda.

Tüketiciler, çalışanlar ve genel anlamda insanlar “sürdürülebilirlik” konusuna önem veren şirketler istiyor. Şirketlerin para kazanmanın ötesinde bir amacı da olması lazım. Bu amaç çalışanlarla ve toplumla paylaşılmalı. Eğilim, az kademeli, hiyerarşik olmayan, akışkan organizasyonlara doğru... Çalışanları içine alan insan odaklı “kapsayıcılık” önemli bir trend. Bir yandan ortada işsizlik var gibi görünürken bir yandan ciddi bir yetenek açığı mevcut. Şirketlerde inovasyon da insan zekâsı ve iş birliğiyle oluyor. İnovasyon ihtiyacı arttıkça yetenek açığı daha da artacak. Çalışan deneyimi aynı zamanda müşteri deneyiminin de anahtarı. Dolayısıyla dijitalleşme büyüsüne kapılan şirketlerin 2022’de çalışanlarının değerini yeniden keşfetmesi gerekiyor.