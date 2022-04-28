Yayla Agro, 11-13 Mayıs'ta halka arz ediliyor

Halka arz için geri sayıma başlayan Yayla Agro Gıda; pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe 26 yıllık bir geçmişe sahip. Ankara’da küçük bir paketleme tesisinde marka yolculuğuna başlayan kuruluş, bugün Ankara ve Mersin’de bulunan 2 üretim tesisi ve 532 çalışanıyla NielsenIQ 2021 verilerine göre pirinç ve bakliyat sektöründe pazar lideri konumunda. Yayla Agro Gıda, Türkiye’de kendi sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ne sahip kuruluş.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçıları listesinde sıralanan Yayla Agro Gıda; “Haşlanmış-Aç Kullan”, “Yemek Hazır-Isıt Ye”, “Yemek Hazır-Aç Ye”, “Gurme Fit-Pişir Ye”, “Sebzelim-Pişir Ye”, “Pratik Çorba-Pişir Ye”, “Klasik Bakliyat” ve 28 Dünya bakliyatından oluşan superfood serisi “Gurme” kategorilerindeki ürünlerini geniş bayi ağıyla Türkiye’nin 81 ilindeki 60 binden fazla satış noktasında tüketicileriyle buluşturuyor. Globalde ise; T.C. Ticaret Bakanlığı Turquality Marka Destek Programı kapsamında desteklenen, Türkiye’nin dünyadaki gastronomi elçisi Legurme markasıyla da 6 kıtada 65’ten fazla ülkeye katma değerli ürünlerini ulaştırıyor.

Dünyamızın yarınını ve gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya ulaşımını her şeyin üstünde tutan Yayla Agro Gıda, çevre duyarlılığı ve modern tarımın yaygınlaşmasına yönelik projelerini “Sürdürülebilir DünYayla” konsepti altında devam ettiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları, çiftçilerin desteklenmesine yönelik etkinlikleriyle hem çevrenin daha fazla korunması hem de tarımın desteklenmesi konularında da sektörüne öncülük ediyor.

Sektörde ilk “Karbon Ayak İzi Beyan Raporu” alan firmalar arasında yer almanın gururunu yaşayan Yayla Agro Gıda, 2050 yılına kadar “Karbon Nötr” şirket olma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, halka arz için SPK’dan gerekli onayı aldıklarını belirterek, hedefleri hakkında şunları söyledi: “Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefliyoruz. Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek. Diğer yandan Türkiye’de aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 95’i ikinci kuşağa devredilmeden yok olup gidiyor. Halka arzın getireceği kurumsallaşma ile şirketimizi gelecek kuşaklara daha güçlü bir yapıda devretmeyi hedefliyoruz. Halka arz ile elde edilecek geliri, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracağımız üçüncü fabrikamızda, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz.”.