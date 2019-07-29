10 yıl sonra faiz indirecek mi?

Uluslararası piyasaların da merakla beklediği Fed'in bu haftaki toplantısında zayıflayan küresel görünüm ve artan ticaret savaşlarıyla bankanın küresel krizin yaşandığı 2008'den beri ilk kez faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

Piyasalarda genel beklenti 25 baz puanlık indirim olacağı yönünde..

Faiz indirimi, ekonominin en az 1854 yılından beri en uzun süreli büyümeyi gerçekleştirdiği, işsizliğin rekor düşük seviyede olduğu ve Borsaların zirve seviyelere çıktığı bir dönemde gerçekleşecek.

FT'de yer alan haberde Fed'in politikasını değiştirerek bu hamleyi yapmasında 4 etken olduğu belirtiliyor;

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Jerome Powell bu yılın başında sıkılaştırma döngüsüne ara verirken politika değişimlerinin gelecek verilerle belirleneceğini, eğer beklenenden güçlü veriler gelirse faizlerin artacağını, ekonomik göstergeler zayıflarsa indirim yapabileceklerini belirtmişti.

O dönemden bu yana ekonomide yavaşlama sinyalleri görüldü, yılın ilk çeyreğinde % 3.1 büyüyen ekonomi ikinci çeyrekte % 2.1 büyüdü. Ancak tüketim ve istihdam piyasası Haziran'da güçlü kalmaya devam etti.

Ekonomiye yönelik risklerin geçmişe kıyasla daha belirgin hale gelmesi, ticaret gerilimine dair endişeler de Fed'in değerlendirmesini değiştiren önemli etmenler oldu.

KÜRESEL FAKTÖRLER

Powell ABD ekonomisi şu anda sağlıklı görünse de dünya ekonomisinin benzer durumda olmadığına ve ABD'nin de bu duruma karşı kırılgan olduğına vurgu yapmıştı. Powell "Bir ülkenin para politikası diğer ülkelerin ekonomisini finansal piyasalar, ticaret ve güven kanallarıyla etkileyebilir. Bu yeni dünyada kendi görevlerimizi sürdürmek için bu bağlantıları anlayarak para politika kararlarımızı gözden geçirmemizi gerekir" yorumunu yaptı.

TİCARET SAVAŞLARI

Powell ilk indirim sinyalini Çin ile ticaret görüşmelerin sona erdiği, karşılıklı olarak ek vergi tarifelerinin artırıldığı Haziran ayı başında verdi.



ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Jinping'in G20 zirvesindeki ateşkesi de Fed'i ticaret savaşının yakında biteceği konusunda ikna etmekte başarısız oldu.

ÜCRET ARTIŞI

Dış koşulların yanı sıra içerideki bazı faktörler de indirimi gerektiriyor.

Geçen sene Başkan Powell ve diğer Fed yetkilileri, ekonominin tam istihdama ulaşmasının yüksek fiyatlar ve enflasyonu beslemesiyle ücretlerin artacağını öngörmüştü. Bu da faiz artışlarını tetikleyecekti. Ancak beklenen olmadı. Fiyatlar ve işsizlik arasındaki geleneksel ilişki çöktü, Powell da bu ilişkinin gittikçe zayıfladığına dikkat çekti. Powell ücretlerin 'büyümeye tepki vermediğini' ifade etti.