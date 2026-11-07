ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 341 milyar TL'ye ulaştı

ING Türkiye, 2026 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye’nin, yılın ilk dokuz ayında konsolide aktif büyüklüğü 341 milyar TL, özkaynak tutarı ise 26,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

ING Türkiye, 2026 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye’nin yılın ilk dokuz ayında konsolide aktif toplamı 341 milyar TL, vergi öncesi karı ise 2,1 milyar TL oldu ve toplam özkaynakları 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti. ING Türkiye, Eylül sonu itibarıyla finansal kiralama alacakları dahil Türkiye ekonomisine 194 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 222,4 milyar TL’lik kredi desteği sağladı ve mevduat büyüklüğü ise 223 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Küresel ekonomide jeopolitik risklerin, artan belirsizliklerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiği bir dönemde, müşterilerimizi ve ekonomiyi desteklemeye devam ettik. Dijitalleşme, müşteri ilişkilerinde derinleşme ve ING'nin küresel gücünü müşterilerimiz için değere dönüştürme odağında büyümemizi sürdürdük. Bu kapsamda yıl sonuna göre mevduatta yüzde 23, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 22 oranında artış kaydettik. Ayrıca, finansal kiralama alacakları dahil nakdi kredi büyümemiz yüzde 31 oranında gerçekleşti" diye aktardı.

ING müşterileri, MKK ücretleri olmadan yatırım işlemlerini gerçekleştirebiliyor

ING Türkiye, masrafsız ve zahmetsiz bankacılık yaklaşımını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bireysel müşteriler EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilirken, aidatsız kredi kartından da yararlanabiliyor. ING, ayrıca dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen SWIFT işlemlerinde hem banka hem de muhabir banka masraflarını kaldırarak, Türkiye’de tüm bireysel müşterilerine masrafsız SWIFT hizmeti sunan ilk ve tek banka olarak öne çıkıyor. ING, şahıs işletmelerine de sunduğu SWIFT işlemlerindeki masrafsızlık ayrıcalığıyla da işletmelerin yanında yer alıyor.

ING Türkiye, müşterilerine daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle sürdürdüğü masrafsızlık yaklaşımını yatırım alanına da taşıyarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretlerini müşterileri adına karşılamaya başladı. Böylece bireysel ING müşterileri, yatırım fonlarından hisse senetlerine, devlet tahvillerinden hazine bonolarına kadar tüm yatırım işlemlerini MKK hesap açılış, alım-satım, bakım ve saklama ücretleri olmadan gerçekleştirebiliyor. Gökgöz, “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılarken bankacılığı daha kolay ve masrafsız hale getirmeye odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Müşterilerimize dijital, bağımsız ve global bir yatırım deneyimi sunmayı hedefliyoruz

Yatırım araçlarını tek noktadan takip etme, analiz etme ve karşılaştırma imkânı sunarak ING Mobil’i kapsamlı bir yatırım platformu olarak konumlayan ING Türkiye, iştiraki ING Yatırım aracılığıyla yurt dışı piyasa hizmetini de hayata geçirdi. Böylece yatırımcılar Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, ETF’ler ve vadeli işlem kontratlarına erişim sağlamaya başladı. Gökgöz, “Birikimi büyüyen müşterilerimize dijital, bağımsız ve global bir yatırım deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan ING’nin 18 ülkede 40’tan fazla piyasaya uzanan global ağı ve yatırım alanındaki uzmanlığı sayesinde, yatırımcılarımızın dünyanın farklı bölgelerindeki fırsatlara erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

COP31 iklim finansmanını gündemin merkezine taşıyacak

Sürdürülebilir finansmanın önemine de değinen Gökgöz, “ING olarak global uzmanlığımızı ve uluslararası deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak ülkemizin dönüşümüne katkı sağlıyoruz. ING Grubu olarak 2020 yılından bu yana Türkiye odağında doğrudan finansman sağlayarak, finansmanı koordine ederek veya aracılık ederek yaklaşık 17 milyar Euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirdik. Antalya’da düzenlenecek olan COP31’in enerji dönüşümü, elektrifikasyon, yeşil yatırımlar ve iklim finansmanını küresel gündemin merkezine taşıyacağını düşünüyoruz. Uzun yıllardır COP süreçlerine aktif katılım gösteren ING Grubu olarak, müşterilerimizin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna eşlik etmeyi ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.