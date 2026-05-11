“5 yılda 360 bin gence ulaştık”

Üretken yapay zekâdan siber güvenliğe kadar birçok alanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler hızla değişirken, şirketlerle üniversiteler arasındaki “beceri farkı” da büyüyor.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’a göre artık yalnızca üniversite diploması yeterli değil; gençlerin sürekli öğrenme refleksi geliştirmesi gerekiyor. Akbank Gençlik Akademisi’nin etki alanını genişlettiğini söyleyen Oğuz, “Akademi, 2021 yılından bu yana yaklaşık 360 bin gence ulaşırken; 400’e yakın etkinlik gerçekleştirdi ve yaklaşık 5.000 saatlik içerik üretti. Katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu” dedi. Banka gelecek dönemde ‘Export Talent’ gibi iş dünyasına yeni yetenekler kazandıran programlar sunmaya hazırlanırken; 11-15 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Akbank Gençlik Haftası ile hem gençlere interaktif etkinlikler sunacak hem de Akbank Gençlik Akademisi’nin 5. yaşını kutlayacak.

Akbank Gençlik Akademisi; Yetkinliklere Giriş 101, Yetkinlik Gelişim ve Tamamlayıcı Programlar olmak üzere üç ana yapı altında çalışmalar yürütüyor. Gençler bu platformda üretken yapay zekâ, siber güvenlik, sürdürülebilir finansman, bankacılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi alanlarda hem teorik bilgiye hem de uygulamalı deneyime erişiyor. 2025’te Yetkinliklere Giriş programlarıyla yaklaşık 8 bin, Yetkinlik Gelişim programlarıyla ise 3 binden fazla gencin desteklendiğini söyleyen Bülent Oğuz sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde gençlere yatırım yapmak ve onların yanında yer almak; ülkelerin rekabet gücü, kurumların geleceği ve toplumların dayanıklılığı için stratejik bir sorumluluk. Akbank olarak biz de gençleri dönüşümü hızlandıran en önemli paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Akbank Gençlik Akademisi ile gençlerin eğitim, meslek ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yanıt veren güçlü bir ekosistem inşa ettik. Mezunlarımızın şimdiden iş dünyasında ve toplumumuzda yarattığı etkiyle gurur duyuyoruz. Ölçeği, sürekliliği ve kapsayıcılığı yüksek, kalıcı bir gelişim platformu olarak Akbank Gençlik Akademisi ülkemize hizmet etmeye devam edecek.”

İhracata yeni yetenekler kazandıracak

Akbank’ın şirketlerle doğrudan temas halinde olduğunu belirten Oğuz, iş dünyasının özellikle veri bilimi, yapay zekâ, siber güvenlik, sürdürülebilir finansman ve yeşil ekonomi alanlarında ciddi uzman ihtiyacı olduğunu ifade etti. “Bugün veriyi kullanmadan herhangi bir pazarlama ya da satış faaliyeti yürütmek çok zor” diyen Oğuz, son dönemde ihracat tarafında da insan kaynağı ihtiyacının öne çıktığını söyledi. Bu kapsamda Akbank Gençlik Akademisi bünyesinde bu yıl ilk kez “Export Talent Programı” hayata geçirilecek. Hibrit ve 8 haftalık program kapsamında gençlere dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri, e-ihracat, dijital pazarlama, lojistik ve küresel marka yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. İlk etapta Sakarya’da düzenlenecek programı tamamlayan katılımcılar, Akbank Dönüşüm Akademisi ağı içinde yer alan işletmelerde istihdam fırsatlarına erişebilecek.