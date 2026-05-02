Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’nin Türkiye’deki iştiraki olan QNB Türkiye, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

31 Mart 2026 itibarıyla, QNB Türkiye’nin toplam aktifleri 2025 yıl sonuna göre yüzde 8 artarak 1 trilyon 991 milyar 882 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net krediler yüzde 8 artarak 1 trilyon 164 milyar 563 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 6 artarak 1 trilyon 10 milyar 226 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın net dönem kârı ise 15 milyar 747 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, “QNB Türkiye olarak yılın ilk çeyreğinde dengeli ve kârlı büyüme odağımızla güçlü finansal performansımızı sürdürdük.” dedi.

Küresel dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çeken Ömür Tan, Türkiye’de uygulanan sıkı para politikası ve mali önlemlerin ekonomide dengeleyici bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşuna, döviz piyasası ve likidite koşullarına yönelik tedbirlerle kur istikrarını desteklemeye devam etti. Öte yandan, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin yurt içi fiyatlarına olası etkileri maliye politikası araçlarıyla alınan tedbirlerle birlikte sınırlandırıldı. Piyasa beklentileri, önümüzdeki dönemde küresel risklerdeki olası bir azalışa paralel olarak enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü seyrin güçlenebileceğine ve ekonomik aktivitenin toparlanabileceğine işaret ediyor.”

Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarına da değinen Ömür Tan “Sürdürülebilirlik stratejimiz ve 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda attığımız adımları çeşitlendirmeye devam ediyoruz. 2021 yılından bu yana elektrik tüketimimizin tamamını I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Bu yaklaşımımızı bir adım ileri taşıyarak 2025 yılı Aralık ayında Yozgat’ta 5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’ni bünyemize dahil ettik. Bu yatırımla birlikte Genel Müdürlük binamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini karşılamayı hedeflerken yıllık bazda yaklaşık 5.000 tonluk karbon salımı azaltımı öngörüyoruz. Bu adımı operasyonlarımızdan başlayarak düşük karbonlu dönüşümü destekleme yaklaşımımızın somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki güçlü konumuna da vurgu yapan Tan, 500 milyon ABD doları tutarındaki eurobond ihracının geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı kitlesinden yoğun talep gördüğünü belirtti.

Bunun yanı sıra, bilanço yapısını güçlendirme ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 380 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli seküritizasyon işlemini tamamladıklarını ifade eden Tan, bu işlemin 230 milyon ABD dolarlık kısmının sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldığını belirtti.

Tan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijitalleşme ve finansal teknolojiler alanındaki stratejik adımlarımız bu dönemde de devam etti. İştirakimiz QNB eSolutions aracılığıyla ödeme ve tahsilat teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ödüyo’nun satın alınmasıyla, e-belge çözümleri ile ödeme teknolojilerini aynı yapı altında bir araya getirdik. Bu adım, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha bütüncül bir yapıyla güçlendirirken dijital finans ekosistemindeki konumumuzu da pekiştiriyor. Öte yandan, yenilikçi iş birliklerimizle müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle geliştirdiğimiz GSPara dijital bankacılık uygulamasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü ile birlikte hayata geçirdiğimiz Fenerpara dijital bankacılık modeli, finansal hizmetleri yeni nesil platformlar üzerinden sunmamıza katkı sağlarken kullanıcı deneyimini de destekliyor.”

Tan, QNB Türkiye’nin piyasa koşullarını takip ederek güçlü bilanço yapısını koruyarak kârlı büyümeye ve sürdürülebilirlik odağıyla değer yaratmaya devam edeceğini ifade etti.