Akbank yapay zeka merkezi AI Hub'ı hayata geçirdi

Akbank, yapay zekayı kurum ve ekosistem genelinde ölçeklenen bir işletim modeline dönüştüren yapay zeka merkezi AI Hub'ı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank AI Hub, bankanın yapay zeka stratejisinin iş hedefleriyle ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde hayata geçirilmesini, çözümlerin uçtan uca ölçeklenmesini ve tüm organizasyona yayılmasını sağlayan merkezi bir rol üstleniyor.

Bu yapı sayesinde Akbank, yapay zeka temelli yenilikleri daha hızlı hayata geçirerek, müşterilerine ve çalışanlarına sunduğu hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Akbank AI Hub, kendi iş alanlarında uzman Akbank müşterilerini yapay zeka yolculuğunun aktif bir parçası haline getiren kapsayıcı bir çalışma modeli sunuyor. Doğru hedefleme ve önceliklendirmeyle fikirlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve yüksek etki yaratan çözümlere dönüşmesi amaçlanıyor.

Bu süreçte, merkez bünyesinde görev alan danışmanlar, teknoloji ve iş bilgilerini bir araya getirerek ekipleri uçtan uca destekleyecek. Böylece bu alandaki fikirler tüm organizasyonun katılımıyla hayata geçirilecek. Bu yaklaşım, kurum içi sahiplenmeyi artırırken etki alanının hızla genişlemesini sağlayacak.

Rol bazlı belirlenen yetkinlik seviyelerine göre özelleştirilmiş eğitim ve gelişim programlarıyla yapay zeka okuryazarlığının üst seviyeye taşınması ve bu alandaki kurum kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Akbank, çalışanlarına ve kurum kültürüne yaptığı yatırımlarla yapay zeka dönüşümünü sürdürülebilir hale getirmeyi ve bu alanda sektör için öncü bir model oluşturmayı hedefliyor.

Akbank'ın 2025 başında yayımladığı "Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu" doğrultusunda toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, gizlilik, hesap verebilirlik ve güvenlik ilkelerinin tüm çözümlerde gözetilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, kapsayıcılığı destekleyen teknik araçlarla güçlendirilmiş kontrol mekanizmaları da devreye alınacak.

- Geniş bir ekosistem modeli

Akbank AI Hub ile yapay zeka çözümlerinde kalıcı değer yaratmak için akademi, teknoloji şirketleri, danışmanlık firmaları ve girişimleri kapsayan geniş bir ekosistem modeli oluşturuluyor.

Sektörel paydaşlarla kurulacak işbirlikleri sayesinde yenilikçi çözümler daha hızlı hayata geçirilirken, ekosistem genelinde yapay zeka teknolojilerinin gelişimi de desteklenecek. Akbank, AI Hub ile yalnızca kurum içindeki dönüşümü değil, finansal hizmetler ekosistemindeki yapay zeka odaklı yeniliklerin gelişimini ve yaygınlaşmasını da desteklemeyi hedefliyor.

- "Karar alma süreçlerini dönüştüren stratejik bir yetkinlik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, Akbank AI Hub'ın bankanın uzun yıllardır bu alana yaptığı yatırımları ve oluşturduğu kültürü güçlendireceğine ve örnek bir model oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Gökçay, Akbank'ta yapay zekayı iş yapış biçimlerini, sundukları müşteri deneyimini ve karar alma süreçlerini dönüştüren stratejik bir yetkinlik olarak gördüklerini vurguladı.

Bu vizyonla 2026 başında hayata geçirdikleri Akbank AI Hub, kurum genelinde bu teknolojinin kullanımını daha bütünsel, güvenli ve ölçeklenebilir bir işletim modeline dönüştürmelerini sağlayan stratejik bir yapı olduğuna dikkati çeken Gökçay, şunları kaydetti:

"Bu merkez sayesinde, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesinden yaygınlaştırılmasına kadar tüm süreci daha etkin yönetebileceğiz. Akbank olarak insan odaklı, sorumlu ve sürdürülebilir bir yapay zeka dönüşümünün öncülerinden biri olma hedefiyle yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."