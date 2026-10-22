Akbank'tan 1.080 öğretmenle ileri dönüşüm hamlesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında “Dönüşümde Gelecek Var” projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü uygulama aşamasına geçti.

Tuba İlze Ün / [email protected]

Protokol kapsamında hazırlanan İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Tören, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımıyla gerçekleşti. Protokolle MEB’in Sıfır Atık çalışmaları kapsamında meslek liselerindeki ileri dönüşüm uygulamalarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılacak eğitim modülüyle sürdürülebilir üretim, kaynak tasarrufu ve atık yönetimi alanlarında mesleki becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

1.080 öğretmen ileri dönüşüm eğitimi alacak

İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programına Türkiye’nin farklı şehirlerinde mobilya alanında görev yapan 1.080 öğretmenin katılması planlanıyor. Eğitimlerde mobilyacılıkta döngüsellik, ileri ve geri dönüşüm, okul donatım malzemelerinde bakım, onarım ve yenileme, kalite kontrol ile sürdürülebilir bakım konularında teorik ve uygulamalı içerikler sunulacak. Eğitim programı, farklı şehirlerdeki öğretmenlerin katılımını sağlamak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere iki formatta gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler MEB ve Akbank iş birliğiyle kurulan ileri dönüşüm atölyesinde düzenlenirken uzaktan eğitimler çevrim içi platformlar üzerinden yapılacak.

“10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verdik”





Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve MEB İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ökten, “Bugüne dek 45 binden fazla okulumuza temel seviye sıfır atık belgesi kazandırdık, 10 milyondan fazla öğrencimize sıfır atık eğitimi verdik, 1.544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk ve 100 bin ton atık kağıdı yeniden ekonomiye kazandırdık. ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesiyle de kullanım ömrünü tamamlayan mobilyaları ileri dönüşüm uygulamalarıyla yeniden eğitime kazandırarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi uygulamalarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

“Yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacağız”

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, “Akbank olarak sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; insan için, dünyamız için kalıcı değer üretmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde, genel müdürlük binamızda kullanımı tamamlanan mobilyaların öğretmenlerinin rehberliğinde gençlerin ellerinde her biri yeni bir mobilyaya dönüşümüne destek olduk. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bir bölgede dayanışmanın ve dönüşümün bir parçası olmaya çalıştık” dedi. Eğiticinin Eğitimi programı ile projede yeni bir döneme girildiğini ifade eden Demiralp şöyle devam etti: “Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında Türkiye genelinde bini aşkın öğretmenimizi ileri dönüşüm konusunda destekleyeceğiz. Öğretmenlerimiz kazandıkları bilgi ve becerileri meslek liseli gençlerimize aktaracak. Böylece ileri dönüşümü mesleki eğitimin kalıcı bir parçası hâline getirirken, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının ve yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine de katkı sağlayacağız.”

19 bin 200 okul mobilyası üretildi

Akbank’ın yaklaşık 3,5 yıl önce başlattığı “Dönüşümde Gelecek Var” projesi, bankanın genel müdürlük binasının dönüşümü sırasında kullanım ömrünü tamamlayan ofis mobilyalarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirildi. Hatay’daki İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesine ulaştırılan malzemeler, öğrenciler ve öğretmenlerinin çalışmalarıyla yeni okul mobilyalarına dönüştürüldü. Proje kapsamında bugüne kadar üretilen 19 bin 200 okul mobilyası Hatay’daki 1.311 okula ulaştırıldı. Böylece 400 bini aşkın öğrencinin daha donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlandı.