DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın Emirates NBD'ye satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Bankanın satış sonrasında aynı stratejiyle yola devam edeceğini söyleyen Ateş, "15.48 milyar TL satış bedeli aşağı yukarı defter değeriyle örtüşüyor. Satış henüz sonuçlanmadı, alıcı ile satıcı anlaştı. Düzenleyicilerin vereceği onayla geçerlilik kazanacaktır, bu sürecin mümkün olduğu kadar kısa olması için çalışacağız. Alıcı ile satıcı arasındaki görüşmeler sona ermiştir, bundan sonraki süreç düzenleyicilerde" diye konuştu ve ekledi:

"Sermaye enjeksiyonu tabii olabilir, gereği neyse hissedar yapar. DenizBank 4 kez el değiştirdi, ama şimdiye kadar hiç temettü ödemedi, Türkiye'deki kazanç Türkiye'de kaldı. Sermaye piyasalarına tabii olmak bizim için ekstra bir zorluk değil, hatta avantajdır."

Bu sabah, yaklaşık bir yıldır devam eden DenizBank'ın satış sürecinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Emirates NBD, DenizBank'ın sahibi konumundaki Rus Sberbank ile 2.77 milyar dolar karşılığında anlaştı. Bu tutar, geçen yıl Mayıs ayında duyurulan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor.