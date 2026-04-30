Yapı Kredi 2026 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını duyurdu.

Bu dönemde, toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 6'lık artışla 1,9 trilyon liraya yükselen bankanın, aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon lira oldu. Toplam müşteri mevduat hacmi ise yılın başından bu yana yüzde 3 artışla 2 trilyon liraya yükseldi.

Maddi öz kaynak karlılığı yüzde 31,5 seviyesine yükselen ve konsolide sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,1 olarak gerçekleşen banka, 2026'nın ilk 3 ayında Türkiye ekonomisine yaklaşık 2,8 trilyon lira kaynak sağlarken, 20,3 milyar lira net grup karı elde etti.

Yapı Kredi, ekonominin üretim, ihracat ve büyüme gücünü destekleyen tüzel müşterilerine yönelik katkısını yılın ilk çeyreğinde de artırarak sürdürdü. Banka, dış ticaret alanındaki güçlü konumu, uluslararası işbirlikleri ve dijitalleşme odaklı çözümleriyle firmaların küresel rekabet gücüne katkı sağlarken, geniş muhabir ağı ve yurt dışı iştirakleriyle müşterileri için bir dış ticaret koridoru oluşturmaya devam etti.

Banka ayrıca kartlı ödeme sistemleri ve dijital ödemeler alanındaki konumunu 2026'nın ilk çeyreğinde sürdürdü.

Sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran Yapı Kredi, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki çalışmalarını 2026'da da ileriye taşımaya devam etti.

- "2026'ya güçlü bir başlangıç yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Erün, ana hissedarları Koç Holding'in 100. senesini kutladıkları yılda, topluluğun Türkiye'ye değer katma vizyonunu aynı kararlılıkla geleceğe taşımayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine 2,8 trilyon liraya yaklaşan kaynak sunduk. Teknolojik yetkinliğimizi, operasyonel gücümüzü ve müşteri odaklı yaklaşımımızı bilançomuza da yansıtarak 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Dijital bankacılık, ödeme sistemleri, açık bankacılık, tüzel bankacılık ve dış ticaret alanlarında stratejik adımlarını daha da güçlendirdiklerine işaret eden Erün, dış ticaretin Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkati çekti.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını vurgulayan Erün, şöyle devam etti:

"Finansmana erişimin ve risk yönetiminin daha da kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde firmalarımızın yanında güçlü, güvenilir ve çözüm odaklı bir ortak olarak yer almak bizim için stratejik bir öncelik. Bu öncelik odağında dış ticaret faaliyetlerimizde istikrarlı büyümemizi sürdürürken, firmalarımızı uygun finansman kaynakları, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi çözümlerle destekliyoruz. Yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, süreçlerini hızlandıran ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü destekleyen uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Bu anlayışın somut örneklerinden biri olarak, Türkiye'de bir ilk olan dijital akreditif işlemini gerçekleştirdik. Dış ticaret süreçlerinde hız, güvenlik ve verimlilik sağlayan bu uçtan uca dijital işlemle, sektörümüzde yeni bir standardın oluşmasına öncülük ediyoruz."

Erün, nakdi kredilerde ihracat taahhütlü kullanım paylarını artırırken, bankalarının garantörlüğünde yurt dışından sağlanan 1-3 yıl vadeli ihracat finansmanı, ham madde ve makine alımı amaçlı kullandırılan kredi toplamının 400 milyon doları aştığını aktardı.

İhracatçı firmalar tarafından yoğun talep gören ihracat reeskont kredileri ve ihracatçılarının ham madde temini amacıyla kullandığı Swap reeskont kredilerinde de firmalarının işlemlerine aracılık ettiklerini belirten Erün, firmalarının yanında olmaya, dış ticarette fark yaratmaya ve Türkiye ekonomisine katkılarını sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

- TR Karekod işlem cirosunda yüzde 18,9 pazar payı

Söz konusu dönemde, QR ve NFC tabanlı dijital ödeme cirolarını geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkardıklarını bildiren Erün, "Fiziki POS altyapısındaki güçlü konumumuzu koruyarak, POS'larımızdan yapılan TR Karekod işlem cirosunda yüzde 18,9 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Bu performans, ödeme sistemlerindeki vizyonumuzun ve uygulama gücümüzün en somut göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto varlık alanındaki yapılanma kapsamında da önemli bir eşiği geride bıraktıklarını kaydeden Erün, dijital varlıkların, finansal ekosistemin dönüşümünde her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

SPK tarafından onaylanan kripto varlık platformuna kuruluş başvurularının, bu alandaki uzun vadeli stratejilerinin önemli bir mihenk taşı niteliğinde olduğuna değinen Erün, regülasyonlarla tam uyumlu, güvenli, şeffaf ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir platform oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Erün, Yapı Kredi'nin dijital bankacılık alanındaki birikimini ve güvenilir kurum kimliğini bu yeni ekosisteme taşıyarak, Türkiye'de kripto varlık alanının sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Gökhan Erün, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütleri yalnızca raporlama süreçleriyle sınırlı tutmayarak, strateji, risk yönetimi, finansman politikaları ve karar alma süreçleriyle bütünleşik somut adımlarla hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları taslağı ve bu standartlara ilişkin değişiklik taslakları şeklinde Avrupa Komisyonuna teknik danışmanlık sağlayan "EFRAG"a atıfta bulunan Erün, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği, geleceğin ekonomisini şekillendiren en kritik başlıklardan biri olarak görüyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe ilk kez EFRAG uyumlu ve bağımsız denetimli olarak gerçekleştirdiğimiz çifte önemlilik değerlendirmemiz, sürdürülebilirliği stratejik karar alma süreçlerimizin merkezine yerleştirdiğimizin güçlü bir göstergesi. Yapı Kredi olarak attığımız her adımda dünyamız, toplumumuz ve ülkemiz için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."