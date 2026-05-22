Halkbank’ın KOBİ kredilerindeki payı yüzde 55,6’ya çıktı

Finansmana erişimin iş dünyasının en kritik gündemlerinden biri haline geldiği dönemde Halkbank, KOBİ ve esnaf finansmanındaki büyüklüğünü artırdı. Bankanın ticari kredi hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 1,9 trilyon TL’ye ulaşırken, KOBİ kredilerinin toplam ticari krediler içindeki payı yüzde 55,6 oldu.

1938 yılında esnafı, sanatkarı, üretimi ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan Halkbank, 88’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bankanın reel sektöre finansman sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Halkbank’ın aktif büyüklüğünün 4,4 trilyon TL’yi, kredi hacminin ise 3,4 trilyon TL’yi aştığını belirten Özdil, bankanın yurt içinde 1.106 şube ve 28 bini aşkın çalışanla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Özdil, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla gayri nakdi kredi hacminin 1,2 trilyon TL’ye, esnaf kredisi hacminin ise 323 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. KOBİ bankacılığındaki ağırlıklarını koruduklarını belirten Özdil, “KOBİ kredilerimizin toplam ticari krediler içindeki payını yüzde 55,6 seviyesine çıkardık” dedi.

Kadın girişimcilere yönelik finansman desteğine de değinen Özdil, 2021 yılından bu yana 271 bini aşkın kadın girişimciye toplam 129 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı. Kadın girişimciliğine yönelik Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması gibi projelerin sürdüğünü belirten Özdil, genç kızların bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla yer almasını hedefleyen BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek projesine de dikkat çekti.

Girişimcilik ekosistemine yönelik destekler hakkında da bilgi veren Özdil, bugüne kadar 210 bin girişimciye toplam 44 milyar TL kredi desteği sağlandığını söyledi. Gençlere yönelik Jet Luck, HUBrica, Gençİz ve Girişimciliğe İlk Adım programlarının devam ettiğini belirten Özdil, çocuklara yönelik finansal bilinç çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.