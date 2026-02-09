“TES ve BES birlikte çalışarak daha bütüncül bir yapıyı ortaya koyacak”

Sigorta ve özel emeklilik sektöründe gelen yenilikler ve uygulamalar sektörün büyümesine ivme kattı. Sektör, önümüzdeki dönemde de hareketliliğini sürdürecek.

Capital Dergisi / Sigorta BES / Ocak 2026

“TES ve BES birlikte çalışarak sistemin kapsayıcılığını artıracak daha bütüncül bir yapıyı ortaya koyacak” diyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sektörün 2026 yılı beklentilerini ve yeni uygulamaları anlattı.

Sektöre dair son verileri aktarabilir misiniz?

Sektörümüzün (sigorta ve emeklilik) brüt prim üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artışla 857 milyar TL’ye ulaştı. Toplam prim üretiminin yüzde 15’i hayat branşında, yüzde 85’i hayat dışı branşlarda gerçekleştirildi. Hayat dışı sigortalar 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 46 büyürken, hayat sigortalarında baz etkisiyle büyüme yüzde 81 oldu. Üçüncü çeyrekte, toplam üretimin çoğunluğunu oluşturan branşlar arasında, hayat sigortalarından sonra en yüksek büyüyen branş sağlık sigortaları oldu. Şirketler bu dönemde 148 milyar TL sağlık primi üreterek, 2024’ün aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 61 artırdı. Anılan dönemde, 136 milyar TL dönem net kârı elde eden sektörün toplam öz sermayesi, sermaye girişlerinin de etkisiyle yüzde 63 artarak 408 milyar TL’ye ulaştı. Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliği rasyosu da yüzde 184 oranında gerçekleşti. 2025’in üçüncü çeyreğinde sektörün aktif büyüklüğü, yıllık bazda yüzde 62 artışla 3,4 trilyon TL’ye yaklaştı. Bu dönemde yaşayan poliçe kapsamında verilen teminat tutarı ise önceki yıla kıyasla yüzde 30 artarak 1,2 katrilyon TL’ye çıktı. Öte yandan, 2025 Aralık itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sisteminde (OKS) yer alan katılımcı sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre 900 bin kişi artarak 17,9 milyon kişiye erişirken toplam fon tutarı da 2 trilyon TL’ye ulaştı.

Özel Sağlık Sigortası Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler neler?

Özel Sağlık Sigortası Yönetmeliği, özellikle öngörülebilirlik, şeffaflık ve uygulama birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, sigortalıların poliçe sürekliliğini garanti altına alan ömür boyu yenileme mekanizmasını merkezine alan bir yapıya sahip. Yeni düzenlemeyle 60 yaşını doldurmamış tüm bireylere gerek tamamlayıcı gerekse özel sağlık poliçelerinde ‘ömür boyu yenileme garantisi’ opsiyonunun sunulması zorunlu hale getiriliyor. Uzun yıllardır sektörde farklı yöntemlerle uygulanan bu garanti, artık hem kazanım şartları hem de korunması bakımından yeknesak bir yapıya kavuşuyor. Buna göre garantinin kazanılması; üç yıllık sigortalılık süresi ve bu dönemde tazminat/prim oranının yüzde 80’in altında olması şartına bağlanmış durumda. Sigorta şirketlerinin bu koşulları sigortalı lehine iyileştirmesi mümkün olduğundan, rekabetin gelişmesi ve müşteri memnuniyetinin artması da teşvik ediliyor.

Ömür boyu yenileme garantisi hangi güvenceleri sağlıyor?

Ömür boyu yenileme garantisi sigortalıya, aynı plan kapsamında poliçe içeriğinin aleyhe değiştirilmeyeceği güvencesi sağlıyor. Sigortalının gelecekte ciddi tedavi gerektiren bir hastalıkla karşılaşması durumunda bu hastalığın teminat dışına çıkarılması, kapsamın daraltılması ya da ek prim talep edilmesi söz konusu olmayacak. Bu yönüyle düzenleme, bireylerin uzun vadeli sağlık güvencesine ilişkin en kritik kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir adım niteliğinde. Yönetmelik ayrıca plan değişiklikleri ve şirket değişiklikleri sırasında garanti hakkının korunmasına yönelik yeni güvenceler sunuyor. Sigortalılar artık aynı şirket içinde plan değiştirirken veya başka bir şirkete geçiş yaparken ömür boyu yenileme garantisini kaybetmeyecek. Bu hak, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından merkezi olarak takip edilecek; böylece sektör genelinde uygulama birliği sağlanacak. Bir diğer önemli başlık ise bekleme sürelerine ilişkin farklı uygulamaların sonlandırılması. Yeni dönemde bekleme süreleri yalnızca ilk poliçe döneminde uygulanabilecek; plan veya şirket değişikliklerinde belirli kurallar çerçevesinde yeniden bekleme süresi uygulanması mümkün olmayacak. Böylece sigortalılar hem poliçe devamlılığı hem de hak kaybı endişesi açısından daha güçlü bir güvenceye kavuşmuş olacak.

SEDDK olarak önümüzdeki dönemde hangi alanlara odaklanacaksınız?

Kurumumuzun yol haritası, temel politika belgeleri ve stratejik planımız doğrultusunda biçimleniyor. Bu çerçevede hem bireyleri hem de sektörü kapsayan, uzun vadeli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir sigorta-emeklilik yapısı oluşturmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım izliyoruz. Stratejik planımız beş temel eksene odaklanıyor: Finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması, tüketici odaklı hizmetlerin geliştirilmesi, kapsayıcı sigorta– emeklilik modellerinin uygulanması ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi. Bu doğrultuda sermaye yapısını sağlamlaştıracak düzenlemeler hayata geçiriliyor; iç yönetişim standartları modern araçlarla destekleniyor. Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi kapsamlı modeller etap etap devreye alınıyor.

“TES ile fon büyüklüğü GSYH’nin yaklaşık yüzde 10’una ulaşabilecek’’

İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir sağlayarak refah düzeylerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen işveren katkılı bir ikinci basamak emeklilik modelidir. Bu sistemle amaçlanan, Otomatik Katılım’ın daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve uzun vadeli tasarrufu destekleyen bir yapıya kavuşturulmasıdır.

İŞVEREN VE DEVLET KATKISI

TES’te çalışan katkısına ek olarak işveren ve devlet katkısı da devreye girecek. Bu yapının, çalışanların sistemde kalma motivasyonunu güçlendireceği ve uzun vadeli birikimi artıracağı öngörülüyor. Mevcut politika dokümanlarıyla uyumlu bir şekilde yürütülen model çalışmalarımızda tüm paydaşların beklentilerini dikkate alıyoruz. TES’in hayata geçirilmesiyle birlikte, oluşturulacak parametrelere bağlı olmakla birlikte, fon büyüklüğünün 10 yıl içinde GSYH’nin yaklaşık yüzde 10’una ulaşabileceğini gösteren projeksiyonlarımız bulunuyor.