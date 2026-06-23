ABD'de imalat sanayi PMI Haziran'da beklentileri aştı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 55,7 ile 49 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI haziranda geçen aya kıyasla 0,6 puan artarak 55,7 değerine çıktı. Piyasa beklentileri endeksin 54,6 olması yönündeydi.

Bu dönemde 49 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, mayısta 55,1 değerini almıştı.

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ABD'de hizmet sektörü PMI da haziranda aylık bazda 0,6 puan artışla 51,3'e yükseldi. Piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşen endeksin 51,1 değerini alması tahmin ediliyordu.

Söz konusu dönemde 4 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, mayısta 50,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da 0,7 puan artarak 52,2'ye çıktı. 5 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, mayısta 51,5 olmuştu.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberlerin haziranda ABD'li işletmelerin güvenini bir miktar desteklediğini ancak öncü verilerin işaret ettiği ekonomik büyüme hızının, çatışma öncesinde yılın başlarında görülen seviyelere kıyasla görece zayıf kalmayı sürdürdüğünü belirtti.