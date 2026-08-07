Çitlekçi halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 1995'te kurulan ve kuruyemiş perakendesinde sürdürülebilir güçlü bir büyüme hedefleyen Çitlekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde, pay başına 73,70 lira sabit fiyatla 10-11-12 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin lira olarak hedeflendiği ihraçta, tamamı sermaye artırımı şeklinde 36 milyon 500 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 20,28 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek mevcut durumda 150 milyon lira olan şirket sermayesini, 30 milyon lira bedelli artırımla 180 milyon lira seviyesine çıkaracak.

Sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding AŞ mülkiyetinde bulunan 6 milyon 500 bin adet hisse ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak. Belirlenen 73,70 liralık fiyatın, yüzde 20 oranında iskonto barındırdığı finansal raporlarda yer aldı.

Şirket, halihazırda 13 ilde faaliyet gösteren 40 mağazası, Kırıkkale'deki ay çekirdeği işleme tesisi, Ankara'daki lojistik ve depolama altyapısı, ürün portföyü ve operasyon yapısıyla Türkiye'nin önde gelen gıda perakende markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kuruyemiş sektörüne 1995'te toptan satışla adım atan şirket, o günden bu yana perakende sektöründe göze çarpan konuma ulaştı. Perakende mağazalarında kuruyemişin yanı sıra atıştırmalık yelpazesi sunan şirketin ürün kategorisi, 135 çeşit kuruyemiş ve kuru meyve, 122 çeşit şeker ve şekerleme, 51 çeşit lokum çeşitleri, 130 çeşit draje ve çikolata çeşitleri, 314 atıştırmalık grubu, 40 çeşit kahveyle 490 farklı diğer grup ürününden oluşuyor.

Kırıkkale'de 13 bin 103 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 22 bin 831 metrekarelik alana sahip ay çekirdeği işleme tesisi bulunan şirketin mağaza depolarından ayrı olarak, Kırıkkale tesisinde toplam 7 bin 500 metrekarelik ve Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde toplamda 8 bin 500 metrekarelik depolama alanlarının yanı sıra yine Yenimahalle'de tamamlanan 6 bin metrekarelik depolama ve lojistik merkezi bulunuyor.

Geçen yıl ziyaretçi sayısı 33 milyona ulaşan şirketin aktif büyüklüğü 7 milyar liranın üzerinde oldu. Nakit ve nakit benzerleri varlığı 500 milyon liranın üzerinde olan şirkette, 1200'ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. 2024-2025 döneminde yüzde 44 büyüyen ve banka kredisi kullanımı olmayan şirket borçsuz yapıda faaliyetlerine devam ediyor.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) oranı yüzde 19,5 olarak açıklandı. Perakende mağazalarının yanı sıra üretim, depolama ve lojistik süreçlerini de kendi bünyesinde yöneten şirket, sürdürülebilir büyümesini uzun yıllardır öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla destekledi.

Üretimden lojistiğe, perakendeden teknolojiye uzanan entegre yapıya dönüştüren şirket, halka arz sonrasında elde edilmesi planlanan kaynağı, "Fon Kullanım Raporu"nda belirtilen kullanım alanları doğrultusunda büyüme stratejisini destekleyecek yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 100'ünü yatırım amaçlı kullanacak olan şirket halka arzdan elde edilecek fonun, yüzde 30 - yüzde 40 işletme sermayesine, yüzde 30-40 yurt içi yeni şube yatırımları, yüzde 10-20 depolama yatırımı, yüzde 10-20 güneş enerjisi yatırımı için değerlendirecek.

Gelecek dönemde şirket, 30 mağaza açılışı planlarken depo yatırımları ise İç Anadolu Bölgesi için Ankara, Marmara Bölgesinde ise Bursa veya Kocaeli illerinden birisi olarak planlıyor.

- "Her zaman uzun vadeli düşünerek ilerledik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, her zaman uzun vadeli düşünerek ilerledikleri belirtti.

Halka arzın, yalnızca finansal adım olmadığını, onu, kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonlarının önemli kilometre taşı olarak gördüklerini aktaran Tunç, "Bugün geldiğimiz noktada yarım asrı geçen sektör tecrübemiz, kurumsal yapımız, marka bilinirliğimiz ve 40 adet perakende mağazamızla geniş bir satış ve dağıtım ağına sahip olmamız, Çitlekçi olarak en büyük avantajlarımız. Bize güvenen tüm paydaşlarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının yatırım amaçlı kullanılacağını kaydederek, "Haziran 2026 itibarıyla 40 adet perakende mağazamız var. Ankara ve Bursa'da 2 yeni mağaza yatırımımız devam ediyor. Gelecek dönem 25-30 yeni mağaza yatırımı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımlarının bir diğer konusunun, yüksek kapasiteli üretim ve depolama alanları olacağını anlatan Tunç, "Bu konuda İç Anadolu Bölgesi için Ankara, Marmara Bölgesinde ise Bursa veya Kocaeli'yi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, mağazalarda ve fabrikada tüketilen elektrik enerjisinin karşılanması amacıyla planlanan güneş enerji sistemi (GES) yatırımı konusunda da teklif ve ön fizibilite çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.