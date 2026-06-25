Ak Lease, Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. ile 25 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı

Ak Lease, Al Ahli Bank of Kuwait’in DIFC Şubesi ile 25 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Al Ahli Bank of Kuwait tarafından Türkiye’de bir leasing şirketine sağlanan ilk doğrudan kredi olma özelliği taşıyan kaynak, Ak Lease’in leasing yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Ak Lease, uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında önemli bir iş birliğine daha imza attı. Şirket, Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. (DIFC Şubesi) ile 25 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Ak Lease’in leasing yatırımlarının finansmanında kullanılacak kaynak, Al Ahli Bank of Kuwait’in Türkiye’de bir leasing şirketine sağladığı ilk doğrudan kredi olma özelliği ile öne çıkıyor.



“Uluslararası iş birliklerimizi artırarak müşterilerimize katma değer yaratmaya devam ediyoruz”

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyledi: “Al Ahli Bank of Kuwait ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Ak Lease’in uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve bilanço yapısını daha da güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Al Ahli Bank of Kuwait’in Türkiye’de bir leasing şirketine sağladığı ilk doğrudan kredi niteliği taşıyan bu işlem, Ak Lease’in uluslararası finans kuruluşları nezdinde sahip olduğu güçlü itibarı, finansal sağlamlığını ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimini ortaya koyuyor. Küresel finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde müşterilerimize daha uzun vadeli, rekabetçi ve esnek finansman çözümleri sunabiliyoruz. Sağladığımız bu yeni kaynak, müşterilerimizin yatırım, kapasite artışı, modernizasyon ve teknoloji odaklı projelerine yönelik leasing finansmanında kullanılacak. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini destekleyen yatırımlara kaynak aktarmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyor, uluslararası iş birliklerimizi artırarak müşterilerimize katma değer yaratmaya devam ediyoruz.”

“Ak Lease ile bu kredi sözleşmesini kredi veren taraf olarak sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz”

Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. (DIFC Şubesi) Üst Düzey Yönetici / Genel Müdür Rami El Rifai şunları söyledi: “Ak Lease ile bu kredi sözleşmesini kredi veren taraf olarak sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, sınır ötesi bankacılık faaliyetlerimizi daha da güçlendirirken, ABK’nin uluslararası pazarlardaki kilit kuruluşları destekleme yönündeki kararlılığını da ortaya koyuyor. Ak Lease ile gerçekleştirilen bu işlem, ABK’nin Türkiye’deki daha geniş kapsamlı uluslararası büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor ve dünya genelindeki önde gelen finansal kuruluşlarla uzun vadeli ilişkiler kurma yönündeki yaklaşımını da güçlendiriyor."