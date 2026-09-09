Akbank Ödemen Güvende ile Güvenli Ticaretin Yeni Yolu

Şirketler arası ticarette vadeli ödeme süreçlerinin güvenli ve düzenli şekilde yönetilmesi, hem tahsilat hem de nakit akışı açısından önem taşıyor. Ödemen Güvende, alacaklı ve borçlu arasındaki vadeli ticari işlemlerde ödeme sürecinin Akbank güvencesi altında yürütülmesini sağlayarak şirketlere daha güvenli bir ticaret imkânı sunuyor.

Akbank Ödemen Güvende, şirketlerin vadeli ticari işlemlerinde tahsilat riskini azaltmaya ve ödeme süreçlerini daha öngörülebilir hale getirmeye yardımcı oluyor. Böylece alacaklı tahsilatını güvence altına alırken, borçlu da ödeme sürecini daha kontrollü şekilde yönetebiliyor.

Ödemen Güvende hizmetinin çalışma mantığı

Ödemen Güvende kapsamında alacaklı ve borçlu, aralarındaki ticari işleme ilişkin ödeme tutarı ve vade bilgilerini belirliyor. İşlem Ödemen Güvende üzerinden gerçekleştirildiğinde ödeme süreci Akbank güvencesi altında ilerliyor.

Bu yapı sayesinde alacaklı, vadeli satışlarından doğan tahsilat riskini azaltırken borçlu da ticari ödemelerini planlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu yaklaşım, özellikle vadeli çalışan sektörlerde "malı gönderdim ama ödeme sarktı" gibi klasik sorunların önüne geçiyor.

Uygulamada en çok işe yaradığı yer, tarafların birbirini yeni tanıdığı işlemler. Uzun süredir çalışılan bir iş ortağıyla güven zaten kuruludur; asıl risk, ilk defa iş yapılan firmalarda ortaya çıkar. Bu ilk temas riskini azalttığı için işletmelerin yeni pazarlara ve yeni tedarikçilere açılmasını kolaylaştırıyor.

Alacaklı ve borçlu açısından sağladığı faydalar

Alacaklı açısından en önemli faydalardan biri, vadeli satışlardan doğan tahsilatın güvence altına alınmasıdır. Tahsilatın daha öngörülebilir hale gelmesi, şirketlerin nakit akışlarını ve finansal planlamalarını daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olur.

Borçlu açısından ise ödeme sürecinin belirlenen vade doğrultusunda ilerlemesi, nakit akışının daha kontrollü yönetilmesini sağlar. Böylece şirketler ticari ödemelerini planlarken finansal kaynaklarını daha etkin kullanabilir.

İşin ticari tarafında en somut fayda nakit akışında görülüyor. Ne zaman, ne kadar tahsilat yapılacağının önceden belli olması, işletmelerin ödeme planlamasını çok daha sağlıklı kurmasına imkân tanıyor. Tahsilatın belirsiz olduğu bir düzende bütçe yapmak zordur; belirli olduğu bir düzende ise finansman ihtiyacı çok daha net hesaplanabilir. Yeni bir iş ilişkisine başlarken tahsilat riskini masadan kaldırmak isteyen işletmeler için bu tür çözümler değerlendirilmeye değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Uygulamada dikkat çeken bir ayrıntı da şu: güvenli ödeme yapısı yalnızca büyük işlemler için değil, düzenli tekrar eden küçük tahsilatlar için de fark yaratıyor. Sürekli aynı müşterilerle çalışan bir işletmede bile tek bir gecikme, ay sonunda tüm ödeme planını sarsabiliyor. Sürecin baştan tanımlı olması bu tür sürprizleri azaltıyor.

Böylece hem borçlu hem de alacaklı açısından daha kontrollü bir ticari süreç oluşturulurken, her aşamada "Ödemen Güvende" yaklaşımı desteklenmiş oluyor.

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