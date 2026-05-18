Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit’in satın alma teklifini reddetti

Bankanın Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak açıklamasında, UniCredit'in, Commerzbank hissedarlarına makul bir prim sunmadığı ve birleşmeye yönelik anlaşılır, güçlü bir stratejik plan ortaya koyamadığı vurgulandı.

Açıklamada, Yönetim ve Denetleme Kurullarının, hissedarlara, hisse takası teklifini kabul etmeme yönünde tavsiyede bulunduğu bildirildi.

Commerzbank Üst Yöneticisi (CEO) Bettina Orlopp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "UniCredit'in 'birleşme' olarak adlandırdığı şey, aslında rüştünü ispatlamış ve karlı iş modelimize ciddi şekilde müdahale edecek bir yeniden yapılandırma teklifidir. UniCredit'in stratejik planları son derece belirsizdir." ifadelerini kullandı.

Bankanın Denetleme Kurulu Başkanı Jens Weidmann da UniCredit'in olgunlaşmamış fikirlerinin ciddi riskler barındırdığını belirterek, "Commerzbank'ın güven ve sadakat üzerine kurulu müşteri ilişkilerinin yanı sıra çalışanlarımızın motivasyonunu da tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Teklif piyasa fiyatının altında kaldı

15 Mayıs Cuma günü itibarıyla 34,56 avro olarak hesaplanan satın alma teklifi, Commerzbank hisselerinin 36,48 avroluk mevcut piyasa fiyatının altında kaldı. Analistlerin hisse senedi için belirlediği ortalama hedef fiyat ise 41,50 avro seviyesinde bulunuyor.

Commerzbank yönetimi, yalnızca yasal olarak zorunlu kılınan asgari bedele dayanan bu teklifin şirket kontrolünü ele geçirmeye yönelik fırsatçı bir girişim olduğunu belirtti.

Alman banka ayrıca, teklifin açıklanmasından bu yana Commerzbank hisselerinin her seans kapanışında teklif değerinin üzerinde işlem gördüğüne dikkati çekti.

- UniCredit payını artırıyor

Öte yandan, UniCredit, Commerzbank'taki payını artırmak için hamlelerini hızlandırdı. İtalyan bankası, Commerzbank hisselerinin yüzde 26,77'sini doğrudan elinde bulundururken finansal araçlar vasıtasıyla yüzde 3,22'lik bir hisseye daha erişim sağladı.

Toplamda yüzde 29,99'luk bir paya ulaşan UniCredit, böylece yüzde 30'luk zorunlu çağrı sınırının hemen altında kaldı.

Ancak banka, yüzde 8,88'lik hisseye yönelik satın alma fiyatı garantileri de dahil olmak üzere, oy haklarının toplamda yüzde 32,64'ten yüzde 38,87'ye yükseldiğini bildirdi.

Mayıs ayı başında gönüllü satın alma teklifinde bulunan UniCredit, her bir Commerzbank hissesi için 0,485 yeni UniCredit hissesi sundu.

Çok daha maliyetli olacak "zorunlu çağrı" yükümlülüğüne takılmadan 16 Haziran'a kadar daha fazla hisse toplamayı hedefleyen banka, bu süreyi 3 Temmuz'a kadar uzatabilecek.

- Avrupa finans tarihinin en büyük devralma girişimlerinden biri

İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in, Alman finans devi Commerzbank'ı bünyesine katmak için başlattığı hamleler, Avrupa finans tarihinin en büyük devralma girişimlerinden birine dönüştü. Eylül 2024'te başlayan ve Mart 2026 itibarıyla 35 milyar avroluk resmi teklifle yeni bir boyuta taşınan bu kritik süreç, ekonomi yönetimleri ve küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa finans piyasalarını sarsan bu süreç, Alman Federal Hükümeti'nin 2008 finansal krizinden bu yana elinde tuttuğu Commerzbank hisselerinin bir kısmını satışa çıkarmasıyla başladı. Berlin yönetimi, hisselerin geniş bir yatırımcı grubuna yayılmasını planlarken, UniCredit piyasa beklentilerinin aksine hisselerin yüzde 4,5’lik büyük bir bölümünü tek başına satın alarak toplam payını yüzde 9’a çıkardı. Alman hükümeti, hisselerin tamamının bir rakip bankaya gitmesini "hatalı bir süreç yönetimi" olarak nitelendirerek İtalyan bankasının bu hamlesine sert tepki gösterdi.

- İtalyan banka siyasi muhalefete rağmen payını artırdı

UniCredit, Berlin’in güçlü siyasi muhalefetine rağmen geri adım atmayarak türev finansal araçlar yoluyla bankadaki payını artırmaya devam etti. 2024 sonuna gelindiğinde Commerzbank'taki potansiyel payını yüzde 21’e çıkaran İtalyan grubu, 2025 yılında ise bu oranı yüzde 29,9 seviyesine kadar yükseltti.

Böylece banka, Alman devralma yasasındaki yüzde 30’luk "zorunlu teklif" eşiğine kadar dayandı.

Commerzbank yönetimi ve Alman hükümetinin bu satın alma girişimine karşı sergilediği kararlı direnişin temelinde ise bankanın Alman ekonomisinin belkemiği olan orta ölçekli işletmeler üzerindeki kritik rolü yatıyor.

Süreçte bankanın yüzde 12'den fazla hissesini elinde bulunduran Alman hükümetinin de desteğini arkasına alan Commerzbank, 8 Mayıs’ta UniCredit'in devralma girişimine karşı "bağımsızlık" stratejisini sertleştirerek 3 bin kişilik istihdam kesintisine gideceğini açıkladı.

Alman hükümeti, bankanın kontrolünün Milano’ya geçmesi durumunda ülke sanayisine verilen kredi akışının kesilebileceğinden endişe ediyor. Berlin yönetimi ayrıca, olası bir devralma durumunda Alman finans sisteminin İtalya’nın yüksek kamu borcu riskine doğrudan maruz kalmasından korkuyor.