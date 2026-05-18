IMF, İngiltere ekonomisinde bu yıl büyümenin yavaşlayacağını öngördü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkileri nedeniyle İngiltere ekonomisinde büyümenin bu yıl yavaşlayarak yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

IMF, İngiltere'ye ilişkin yıllık değerlendirme kapsamındaki 4. madde raporunu yayımladı.

Buna göre, İngiltere ekonomisi son yıllarda dayanıklılığını korusa da ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkileri ülke ekonomisine yönelik kısa vadeli görünümü olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda 2025'te yüzde 1,4 büyüyen İngiltere ekonomisinde bu yıl büyümenin yüzde 1 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor. Artan enerji fiyatlarının tüketici harcamalarını azaltması, üretim maliyetlerinin yükselmesi, sıkılaşan finansal koşullar ve artan belirsizlik ortamının, büyümenin yavaşlamasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ülkede ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü en büyük risk, "Orta Doğu'da uzayan bir savaşın enerji ve gıda fiyatlarının uzun süre yükselmesine yol açması ve küresel piyasalarda dalgalanmanın sürmesi" olarak görülüyor.

Ekonomide büyümenin 2027'nin ikinci yarısında toparlanma eğilimine girmesi ve orta vadede potansiyel seviyede istikrar kazanması bekleniyor.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu geçici olarak yukarı çekerek bu yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağı ve İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaşık bir yıl daha geç ulaşacağı öngörülüyor.

IMF'ye göre, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonda yol açtığı ikincil etkilerin sınırlandırılmasını sağlamak için İngiltere'nin para politikasında "yeterince sıkı duruşu" sürdürmesi gerekiyor.

Mevcut enerji fiyatı görünümüne göre, yılın geri kalanında politika faizinin sabit tutulmasının enflasyonu 2027 sonuna kadar hedef seviyeye geri getirmek için yeterli olacağı değerlendiriliyor.

Ancak artan belirsizlik göz önüne alındığında, kararların verilere bağlı kalıp her toplantıda alınması, İngiltere Merkez Bankası’nın "tepki fonksiyonu" konusunda net bir iletişim kurması tavsiye ediliyor.

Hükümete "kamu borçlanmasını azaltma yolunda rotasından sapmaması" önerisinde bulunan IMF, geçen yıl temmuz ayında yayımladığı değerlendirme raporunda ekonominin bu yıl yüzde 0,8 büyüyeceğini öngörmüştü.