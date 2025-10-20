Almanya'da üretici fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,7 düştü.

Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, eylüldeki düşüşün ağustostaki yüzde 2,2'nin altında kalması dikkati çekti.

Piyasalarda ÜFE'nin eylülde yıllık yüzde 1,5 düşmesi bekleniyordu. Üretici fiyatlarındaki aylık düşüş eylülde art arda 7'inci aya taşındı.

Eylülde, üretici fiyatlarındaki düşüşün ana nedeni bir kez daha ucuz enerji oldu. Enerji fiyatları Eylül 2024'e göre yüzde 7,3 geriledi. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 10,7 düştü.

Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 0,1 düşüş görülürken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,8 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetmesi dikkati çekerken, kahve fiyatları yüzde 27,6 yükseldi. Şeker fiyatı da yıllık yüzde 36,2 geriledi. Sığır eti fiyatları ise yüzde 34,8 arttı.

- ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 0,9 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasında temel aldığı tüketici fiyatlarını da etkiliyor.

Destatis verilerine göre, ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.