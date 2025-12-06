Rusya'nın altın rezervlerinde dikkat çeken rakam

Rusya'nın altın rezervleri kasımda ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 42,3'e çıktı.

6.12.2025 00:51:390
AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin 1 Kasım'da 725,8 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası rezervleri, 1 Aralık'ta 734,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri ilk defa 300 milyar dolar seviyesini aşarak 310,7 milyar dolara çıkarken, altının rezervlerdeki payı yüzde 42,3'e ulaştı.

Altının Rusya’nın rezervlerindeki payı Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor. Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

