Almanya'nın kamu borcu ilk çeyrekte özel fonların etkisiyle 2,7 trilyon avroyu aştı

Almanya'nın kamu borcu, yılın ilk çeyreğinde altyapı ve silahlı kuvvetler (Bundeswehr) için oluşturulan özel fonların harcamaları nedeniyle 64,9 milyar avroluk artışla 2 trilyon 726,5 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ilk çeyrekte federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde, tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil, kamuya ait tüm kurum ve kuruluşların, kamu dışı kurumlara borcu 64,9 milyar avro arttı.

Böylece kamu borcu, 2025 sonuna göre yüzde 2,4’lük yükselişle 2 trilyon 726,5 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 44,4 milyar avro artarak 1 trilyon 884,9 milyar avroya ulaştı. Federal borçlanmadaki yükselişte özellikle altyapı ve savunma sanayisine yönelik oluşturulan iki büyük özel fonun harcamaları belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde "Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu"nun borç miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,7 arttı. Söz konusu fonun borç yükü 10,9 milyar avroluk artışla 35,2 milyar avroya ulaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için ayrılan "Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu" ise borç yükünü çeyreklik bazda yüzde 10,2 artırdı. Yaşanan 4,4 milyar avroluk yükselişle birlikte askeri fonun toplam borcu 47,4 milyar avroya tırmandı.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,8 (17,6 milyar avro) artışla 642,2 milyar avroya yükseldi.