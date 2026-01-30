Anket sonucu: 35 ekonomistin Ocak ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

30.01.2026 17:03:230
Paylaş Tweet Paylaş
Anket sonucu: 35 ekonomistin Ocak ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl Aralık'ta beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl Aralık'ta beklentileri aştı

Trump Fed başkanlığı için adayını açıkladı

Trump Fed başkanlığı için adayını açıkladı

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Yorum Yaz