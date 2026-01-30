Fenerbahçe'nin UEFA geliri yaklaşık 19,5 milyon Euro

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin avroluk kazanca ulaştı.

30.01.2026 11:46:330
Paylaş Tweet Paylaş
Fenerbahçe'nin UEFA geliri yaklaşık 19,5 milyon Euro

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı. Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu. Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu. Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin avro daha yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon avro daha kazanacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Yapay zeka hisselerinin olası çöküşü dünyayı nasıl etkiler? Ekonomistler değerlendirdi

Yapay zeka hisselerinin olası çöküşü dünyayı nasıl etkiler? Ekonomistler değerlendirdi

Capital ve Ekonomist'e 3 ödül

Capital ve Ekonomist'e 3 ödül

Yorum Yaz