Arnavutluk Devleti’nden Hasan Ulusoy’a “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi”

Nişan, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından takdim edildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Ulusoy’un ülkedeki gençlerin akademik ve sportif gelişimine yönelik çalışmalara verdiği destek gerekçe gösterildi.



Nişanı Cumhurbaşkanı Begaj takdim etti



Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Begaj, Hasan Ulusoy’un Arnavutluk ile kurduğu ilişkiler ve sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Begaj ayrıca, gençlere yönelik eğitim ve gelişim projelerine verilen desteğin önemine dikkat çekti.



“Topluma katkı iş dünyasının önemli sorumluluklarından biri”



Törende konuşan Hasan Ulusoy ise ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından bu nişana layık görülmekten onur duyuyorum. İş dünyasının temel görevi ekonomik değer üretmektir. Bunun yanında faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkı sunmayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Arnavutluk ile yıllar içinde kurduğumuz ilişkilerin bu şekilde takdir edilmesinden memnuniyet duyuyorum.”



Nobel İlaç’ın Arnavutluk faaliyetleri



Nobel İlaç, Arnavutluk’ta faaliyetlerine 2006 yılında açtığı temsilcilikle başladı. Şirket, ilaç alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra ülkede çeşitli eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Şirketin destek verdiği çalışmalar arasında Arnavutluk Satranç Federasyonu ile yürütülen projeler de bulunuyor. Bu kapsamda genç sporculara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.