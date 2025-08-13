ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden bir müşteri ile radar ve komuta kontrol sistemleri satışı için 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin ihracat anlaşmasına imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin toplam tutarı 54 milyon ABD doları olarak belirlendi.

Şirket, anlaşmanın savunma sanayi ihracatına katkı sağlayacağını ve teslimatların proje takvimine uygun şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

