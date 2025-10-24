  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tüm Haberler
  • Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu? İşte haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri...

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu? İşte haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 3,82 avro/TL yüzde 0,32 değer kaybetti.

24.10.2025 23:38:080
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu? İşte haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri...

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,82 azalışla 5 bin 540 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 37 bin 368 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 9 bin 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,81 azalarak 9 bin 280 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıkarken, avro yüzde 0,32 düşerek 48,8479 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1, emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,9 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

Rusya Merkez Bankası politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası politika faizini düşürdü

İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Ekim 2025)

Sanayi bünyesindeki 6 sektör ihracat rekoru kırdı

Sanayi bünyesindeki 6 sektör ihracat rekoru kırdı

“Türkiye, Avrupa’nın yeşil dönüşümünde stratejik ortak”

“Türkiye, Avrupa’nın yeşil dönüşümünde stratejik ortak”

Yorum Yaz