Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.




