Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Nisan ile biten haftada yüzde 3,5 ve 1 trilyon 37 milyar 51 milyon 541 bin lira artışla 29 trilyon 576 milyar 453 milyon 766 bin liradan 30 trilyon 613 milyar 505 milyon 308 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 5 artarak 16 trilyon 271 milyar 193 milyon 540 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,6 yükselişle 10 trilyon 574 milyar 570 milyon 869 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 275 milyar 794 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 95 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 17 Nisan itibarıyla 1 milyar 423 milyon dolarlık artış görüldü.

- Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 azalışla 6 trilyon 132 milyar 311 milyon 349 bin liraya indi.

Söz konusu kredilerin 757 milyar 277 milyon 608 bin lirası konut, 44 milyar 896 milyon 896 bin lirası taşıt, 2 trilyon 344 milyar 360 milyon 152 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 985 milyar 776 milyon 693 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 17 Nisan ile biten haftada 66 milyar 678 milyon 951 bin lira artarak 24 trilyon 512 milyar 656 milyon 277 bin liraya yükseldi.