Başarısız olan startupların ortak noktaları neler?

Start up’ınızın başarısız olmasından korkuyor musunuz? Bu normal çünkü kurulan start up’ların yüzde 90’ı başarısız oluyor. Peki, başarısız olanların ortak noktaları neler?

StartUp'ta Gözde Yeniova, Wework örneğini ele alıyor ve başarısız olan start upların ortak noktalarını paylaşıyor.

Peki, başarısız start upların benzer yönleri ne? İşte o yazının bir bölümü...

Start up’ınızın başarısız olmasından korkuyor musunuz? Bu çok normal, çünkü kurulan start up’ların genelde yüzde 90’ı başarısız oluyor. Failory’nin araştırmasına göre, her gün 137 bin ya da her yıl 50 milyon yeni iş kuruluyor. Ancak bunların çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki, başarısız ve başarılı olanların ortak noktaları neler?

İşte Failory’nin araştırmasına göre başarısız olanlar şu hataları yapıyor:

1 Yetersizlik: Burada üç önemli faktör var. Duygusal fiyatlama, plansız davranma ve vergi ödememe.

2 Ürünlerde tecrübesizlik: Bu genelde yanlış envanter çıkarmak, tedarikçileri tanımama ve boşa harcanmış reklam harcamalarından kaynaklanıyor.

3 Az deneyim sahibi olmak: CEO ve direktörlerin az iş deneyimine sahip olması, start up’ları yönetirken kötü kararlar alma, çabuk ölçeklendirme, yetersiz personel alma ve kazanma kültürü geliştirme problemlerine neden olabiliyor.

4 Personel sorunları: Çoğu start up yöneticisi personel sorunundan yakınır. Birçok durumda aile ya da arkadaş çevresinden tavsiyelerle personel alımı yapılıyor. Böylece yanlış işe alım kararları verilebiliyor.

Başarılı olan start up’ların ortak özelliklerine gelince…

Burada da yine 4 başlık öne çıkıyor:

1 Pazar: Her ne kadar mükemmel bir tasarımla ürün ya da hizmet geliştirseniz de kimse o ürünü talep etmiyorsa geçersiz oluyor. Bir ürün geliştirmeden önce müşterisi olduğundan emin olun. Ayrıca pazar da büyük olmalı. Ancak başta küçük başlamak ve büyük hayal kurmak öneriliyor.

2 Yıkıcı: Her iş yıkıcı olmak zorunda. Rakiplerinizden önce davranmayı deneyin ve müşterilerinizi dinleyin.

3 Kararlılık: Gerçek bir start up asla vazgeçmez. İşinizi sizi tahrip edecek birçok faktöre rağmen kurdunuz. Ama güçlü psikolojik kişilik ve sabır, sizi planlarınızdan döndürmeyecek.

4 Mentor: Mentorlar her zaman iyidir. Yetenekli ve deneyimli bir mentor, ilk dönemde ve büyüme periyodunda önemli bir rehber oluyor.

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