Fed başkanlığı için beş aday değerlendiriliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini bildirdi.

28.10.2025 10:38:150
Paylaş Tweet Paylaş
Fed başkanlığı için beş aday değerlendiriliyor

Bessent, gelecek yıl görevi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlere dair Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu görev için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıraladı.

Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Donald Trump'a sunmayı planladığını kaydetti.

Öte yandan Trump da yeni Fed Başkanı'nın seçilmesine ilişkin kararın yıl sonuna kadar verileceğini ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'li dev teknoloji şirketi 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'li dev teknoloji şirketi 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ECB'den bu hafta faiz indirimi beklenmiyor

ECB'den bu hafta faiz indirimi beklenmiyor

AB'de yeni otomobil satışları Eylül'de yüzde 10 yükseldi

AB'de yeni otomobil satışları Eylül'de yüzde 10 yükseldi

Rusya Merkez Bankası Başkanı, faiz indirimi döngüsüne girdiklerini açıkladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı, faiz indirimi döngüsüne girdiklerini açıkladı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor

Yorum Yaz