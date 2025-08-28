Borsanın en değerli şirketinden 1.5 milyar dolarlık yatırım

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada paylaşılan bilgiler şöyle:

ASELSAN, savunma teknolojilerinde küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla, Ankara Oğulbey'de, şirketimize yatırım amaçlı tahsis edilen 6.500 dönüm büyüklüğünde yeni bir alanı bünyesine katmıştır. Halihazırda 5.000 dönüm açık alanda faaliyet gösteren Şirketimiz, böylece mevcut alanını iki kattan fazla artırmıştır.

TEK SEFERDE YAPILAN EN BÜYÜK SAVUNMA YATIRIMI

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle, bu yeni yerleşkemizde yapılan 1,5 milyar dolar değerindeki yeni yatırımın temelleri atılmıştır. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük sanayi yatırımlarından biri olan bu yatırım, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde tek seferde yapılan en büyük savunma yatırımıdır.

NELER ÜRETİLECEK?

Bu önemli hamle ile başta ÇELİKKUBBE'yi oluşturacak Hava Savunma Sistemleri olmak üzere birçok kritik teknolojinin daha yüksek adetlerde seri üretimi yapılacak; ilave tasarım, test ve üretim yetkinlikleri ve altyapıları kazanılacaktır.

Yatırımın finansmanı, ASELSAN'ın mevcut güçlü mali yapısını sürdürecek/koruyacak şekilde, aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak planlanmıştır:

ASELSAN'ın güçlü özkaynak yapısı ve karlılığı, yatırımın en önemli güvencelerinden biri olacaktır.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Yeni yerleşkemizde 2026 ortasından itibaren devreye girmesi planlanan tesisler, Şirketimizin gelirlerine ve yatırımın finansmanına doğrudan katkı sağlayacaktır.



Şehir içinde kalan ve işletme zorluğu olan mevcut yerleşkelerimizden biri, gelir paylaşım modeliyle yatırım amaçlı değerlendirilecek ve Şirketimize önemli bir kaynak girişi sağlanacaktır.

Yüksek teknolojili projelere sağlanan ve halihazırda onaylanmış durumda olan cazip koşullu Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) kullanılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı Proje Bazlı Yatırım Teşvikinden yararlanılacaktır.

ASELSAN, bu yatırımla birlikte istikrarlı büyümesini sürdürecek; özelikle seri üretim kapasitesini, bunun yanında Ar-Ge yetkinliklerini, istihdam olanaklarını ve küresel pazardaki rekabet gücünü daha da ileriye taşıyacaktır.