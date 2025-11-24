Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (24 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

24.11.2025 10:10:320
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0855189 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0726910 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 177,614 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

