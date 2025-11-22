Yeni haftada temettüsü kesin 6 şirket var (24-28 Kasım)

Borsa İstanbul'da temettü tarihi şu an itibarıyla belli olan ve bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket şöyle:

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0726910 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Kasım, ödeme tarihi 26 Kasım... İkinci taksit ödemeleri ise Aralık ayında yapılacak.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN bu yıl pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025.

BOR ŞEKER A.Ş. (BORSK)

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 21 Kasım'da KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını bildirdi. Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım olacak.

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,3552172 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım olacak.

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0714285 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Kasım, ödeme tarihi 1 Aralık.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)

Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0435897 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Kasım, ödeme tarihi 2 Aralık