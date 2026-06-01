Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Haziran 2026)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,9180 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8480'den tamamladı.
Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,9180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 53,5550'den ve sterlin/TL ise yatay seyirle 61,8770'ten satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 692 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 24 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 895 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.