Rusya uçak yakıtı ihracatını yasakladı

Rus hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

1.06.2026 09:34:000
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi.

Uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.

Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.


