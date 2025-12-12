Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 855 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 877 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 655 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 475 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 4 bin 282 dolardan alıcı buluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,6920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5960'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1580, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 57,2320 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,3 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim kararının ardından gelecek yıl gevşeme döngüsünü ne denli sürdüreceğine ilişkin tahminler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.