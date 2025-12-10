Amazon'dan Hindistan'a 35 milyar dolar yatırım

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 2030’a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

10.12.2025 15:06:400
Paylaş Tweet Paylaş
Amazon'dan Hindistan'a 35 milyar dolar yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, Hindistan’a yönelik 35 milyar doları aşkın yatırımın yapay zekayı geliştirme, lojistik sektörünü iyileştirme ve ihracatı artırma amacı taşıdığı belirtildi.

Hindistan'daki faaliyetlerine 2010 yılından bu yana 40 milyar dolar yatırım yapan Amazon, bu ülkenin ekonomisinde 2030’a kadar 1 milyon ek istihdam oluşturmayı planlıyor. Amazon'daki Hintli satıcıların ihracat hacminin 2030 yılına kadar 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Amazon'un söz konusu kararının, yatırımlarını bu ülkeye yoğun şekilde kaydıran diğer ABD teknoloji şirketlerini takip etmesi dikkati çekti. Microsoft dün Hindistan’da 17,5 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklamıştı. Google ise gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Turkcell'in 4 katmanlı yapay zeka stratejisini açıkladı

Turkcell'in 4 katmanlı yapay zeka stratejisini açıkladı

Bakan Şimşek sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Aralık 2025)

Medya devlerinin Warner Bros savaşı kızışıyor

Medya devlerinin Warner Bros savaşı kızışıyor

İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 22,57 arttı

İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 22,57 arttı

Sanayi üretiminde daralma sürüyor

Sanayi üretiminde daralma sürüyor

Yorum Yaz