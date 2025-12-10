Sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (10 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan üç hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklamaya göre, Bor Şeker A.Ş. (BORSK), Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
