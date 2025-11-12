Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,2430 seviyesinden işlem görüyor.

12.11.2025 10:06:070
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,2190'dan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,2430 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,9650, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5410 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin varlık fiyatları üzerindeki etkileri takip edilirken dolar endeksi, son 4 işlem gününde sürdürdüğü düşüş eğiliminin ardından yeni günde yükselişe geçti.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 581 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Türkiye’nin elektrik-elektronik ihracatı 10 ayda rekor kırdı

Türkiye’nin elektrik-elektronik ihracatı 10 ayda rekor kırdı

Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

TÜİK dış ticaret endekslerine ait Eylül ayı sonuçlarını açıkladı

TÜİK dış ticaret endekslerine ait Eylül ayı sonuçlarını açıkladı

Cari İşlemler Dengesi Eylül'de de fazla verdi

Cari İşlemler Dengesi Eylül'de de fazla verdi

Turkcell Google ile stratejik iş birliğini duyurdu: Ne anlama geliyor?

Turkcell Google ile stratejik iş birliğini duyurdu: Ne anlama geliyor?

Yorum Yaz