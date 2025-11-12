Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,2190'dan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,2430 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,9650, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5410 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin varlık fiyatları üzerindeki etkileri takip edilirken dolar endeksi, son 4 işlem gününde sürdürdüğü düşüş eğiliminin ardından yeni günde yükselişe geçti.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 581 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.