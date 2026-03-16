Millî Reasürans 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketin 2025 yılında prim üretimi 16 milyar TL seviyesinde gerçekleşti; 2025 yılı sonunda; aktif büyüklüğü 49,8 milyar TL, özkaynakları 26,3 milyar TL'ye ulaşırken, net dönem kârı ise 9,8 milyar TL oldu.

Millî Reasürans, başarısını 2025 yılında da sürdürdü. Şirketin sektördeki etkin konumu, yenileme dönemlerinde gösterdiği istikrarlı performans ve güçlü plasman yapısı ile pekişti. Türkiye sigorta sektöründe 17 farklı sigorta şirketinin plasmanında yer alması ve bunların 12’sinde lider konumunu sürdürmesi, Millî Reasürans’ın yerel piyasadaki yön verici niteliğinin ve güvenilirliğinin altını çizdi.

Türkiye’de öncü, uluslararası platformda iddialı ve güvenilir iş ortağı

Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Millî Reasürans olarak sermaye gücümüz, uzmanlığımız ve yüz yıla yaklaşan deneyimimiz sayesinde Türkiye reasürans piyasasındaki yön veren konumumuzu korurken uluslararası pazarlarda da iddialı, güvenilir ve tercih edilen bir iş ortağı olmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılında da başarılı bir performans sergiledik, prim üretimimiz 16 milyar 153 milyon TL, aktif büyüklüğümüz 49 milyar 817 milyon TL, özkaynaklarımız 26 milyar 338 milyon TL ve net dönem kârımız 9 milyar 776 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı yenilemeleri itibarıyla bölüşmeli reasürans korumaları açısından piyasa payımızı %18’den %19,5’e yükselterek güçlü konumumuzu pekiştirdik. 2025 yılı sonunda şirketimiz, 17 farklı sigorta şirketinin plasmanında yer alırken, 12’sinde lider konumunu korudu. 2026’da da kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi kurumumuz, paydaşlarımız ve küresel ekonomi için uzun vadeli değere dönüştürmek amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz.”