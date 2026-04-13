Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Nisan 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6200'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 44,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 52,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 59,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor.



Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 813 liradan tamamladı.



Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 798 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 910 liradan satılıyor.



Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 727 dolardan işlem görüyor.