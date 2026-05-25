Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Direktörü Alla Bakina, Visa ve Mastercard kartların Rusya ödeme piyasasındaki payının yüzde 17’nin altına gerilediğini bildirdi.

25.05.2026 14:36:240
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Bakina, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ödeme piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Visa ve Mastercard’ın 2022 öncesinde Rusya’daki pazarın hakimi konumu bulunduğuna işaret eden Bakina, “İki şirket 2022’de Rusya’dan çekildi. Geçen süre zarfında bu araçların piyasadaki payı azaldı ve bugün yüzde 17’nin altında.” ifadelerini kullandı.

Bakina, Visa ve Mastercard’ın, Rusya’da daha önce sağladıkları işlevi artık yerine getirmediğini belirterek, “Bu kartların elbette piyasamızdan çıkması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus ödeme sisteminin “dayanıklılığını göstermeye devam ettiğini” savunan Bakina, nakitsiz ödemelerin payının da istikrarlı şekilde yüksek seviyede kaldığını söyledi.

Bakina, Rusya’da nakitsiz ödemelerin payının 2026 sonuna kadar yüzde 90 eşiğini aşmasının beklendiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı. Rus bankalarınca çıkarılan Visa ve Mastercard kartlarının yurt dışında kullanımı, yurt dışındaki kartların da Rusya’da kullanımı durmuştu.

Rusya’da kart işlemleri ise ülkenin ulusal ödeme altyapısı üzerinden yürütülmeye devam edilirken ulusal ödeme sistemi Mir’in kullanımında artış yaşandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (25 Mayıs 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (25 Mayıs 2026)

Yorum Yaz