Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Mayıs 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4160'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 53,3750'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 61,5920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın güne yatay başlamasının ardından 6 bin 849 liradan işlem görüyor.



Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 846 liradan tamamladı.



Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 849 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 740 liradan satılıyor.



Altının onsu da önceki kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 690 dolardan işlem görüyor.