GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürlük görevine Erdal Yavuz atandı

OYAK Enerji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji Akaryakıt AŞ ve Milangaz'ın Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu.

14.05.2026 11:23:430
Paylaş Tweet Paylaş
GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürlük görevine Erdal Yavuz atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, GüzelEnerji ve LPG sektörünün öncü markası Milangaz'ın genel müdürlük görevlerini yürütecek.

Yavuz, yeni görevinde GüzelEnerji ve Milangaz'ın büyüme stratejilerine yön verecek, operasyonel mükemmeliyet, müşteri deneyimi ve finansal sürdürülebilirlik odağında stratejik dönüşüm projelerine liderlik edecek.

Yavuz, bu görevinde Türkiye'nin önde gelen enerji markaları TotalEnergies İstasyonları, Milangaz, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ün entegre ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolar oldu

Yorum Yaz